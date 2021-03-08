8 марта: доклад Детского фонда ООН

К Международному женскому дню 8 марта Детский фонд ООН опубликовал очередной доклад о последствиях пандемии КОВИД-19 для детей, с особым внимание к проблеме преждевременных браков. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В документе приводятся следующие цифры: на сегодняшний момент 650 миллионов состоящих в браке женщин – это те, кого выдали замуж в раннем возрасте. Это уже очень высокая цифра, и Детский фонд прогнозирует, что без принятия безотлагательных мер это число увеличится еще на 10 миллионов в ближайшие годы, сводя на нет достигнутое в этой области: за последние 10 лет были предотвращены 25 миллионов преждевременных браков.

Число девочек, вступающих в ранние принудительные браки и нередко погибающих от осложнений при родах, растет прежде всего из-за закрытия школ, изоляции от друзей и от сетей поддержки, а также из-за бедности. Девочки больше других рискуют бросить учебу в условиях пандемии, а также стать жертвами насилия. Экономическая нестабильность подталкивает родителей решать свои проблемы с помощью замужества малолетних дочерей. На днях детский фонд ООН заявил, что из-за пандемии COVID-19 каждый седьмой ребенок в мире жил в изоляции по меньшей мере 9 месяцев за последний год. А Латинской Америке и Карибском регионе было проведено специальное исследование, показавшее, что 25% всех детей в это время страдали тревожным расстройством, а 15% – депрессией.

Детский фонд отмечает, что ежегодно в результате самоубийства погибают около 800 тысяч человек, и большинство из них – молодежь. Самоповреждение является третьей причиной смерти подростков от 15 до 19 лет, в особенности девочек, и каждый четвертый ребенок в мире живет с родителем, имеющим ментальное расстройство. В период пандемии в 93% стран мира были прерваны или прекращены медицинские услуги в области психического здоровья, в то время как потребность в помощи возрастает во всём мире.