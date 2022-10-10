60-летие открытия Второго Ватиканского Собора: послание Секретариата Синода

Генеральный секретариат Синода епископов опубликовал специальное послание по случаю 60-летия открытия Второго Ватиканского собора, которое состоялось 11 октября 1962 года. Передает русская служба Vatican News.

«60-летие открытия Второго Ватиканского собора, — говорится в послании, — это особо благодатный момент также и для Синода, представляющего собой плод этого вселенского собрания и даже один из ценнейших аспектов его наследия. Действительно, Synodus Episcoporum был учрежден святым Павлом VI в начале четвертого и последнего этапа Собора (15 сентября 1965 года), пойдя навстречу просьбам со стороны многих Отцов Собора.

Цель Синода епископов, отмечает его Генеральный секретариат, — в том, чтобы продвигать в жизни и в миссии Церкви стиль Второго Ватиканского собора, а также содействовать приобщению Народа Божьего к его учительству. Эта задача еще далеко не исчерпана, и усвоение соборного учения все еще в процессе, а в некоторых аспектах даже в самом начале.

Синод был создан для того, чтобы быть на служении Собора, и синодальный путь, который Церковь проходит в настоящее время, тоже находится на этой стезе. Он посвящен теме «Синодальность в жизни и миссии Церкви», и к этому названию Папа Франциск пожелал добавить ключевые слова «сопричастность, участие и миссия»: это поистине «соборные» термины, подчеркивается в тексте послания.

Генеральный секретариат Синода епископов ссылается на слова Папы Бенедикта XVI о синодальности. Во время молитвы «Ангел Господень» 5 октября 2008 года он сказал: «Синодальное измерение – составная часть Церкви: оно заключается в обращении каждого народа и культуры, дабы стать едиными во Христе и шествовать вместе за Ним, сказавшим: ʺЯ есмь путь, истина и жизньʺ». В том же ключе Папа Франциск, вспоминая 50-летие учреждения Синода в 2015 году, подчеркнул, что синодальность – это «путь, , которого Бог ожидает от Церкви третьего тысячелетия».