60 лет дипломатическим отношениям между Кореей и Ватиканом

Папа Франциск направил поздравительную телеграмму епископу Сувоны Маттиасу Ли Ён Хуну, главе поместной епископской конференции, по случаю торжественной Евхаристии в честь 60-летия дипломатических отношений между Республикой Кореей и Святейшим Престолом. Передает русская служба Vatican News.

Духовно присоединяясь к торжественному богослужению, Папа подчеркивает, что это особый повод, чтобы возблагодарить Бога за величайшие милости, ниспосланные поместной католической общине и всему корейскому народу в эти последние десятилетия.

Святейший Отец выражает надежду, что Католическая Церковь в Южной Корее будет и впредь приносить обильные культурные и духовные плоды, а добрые отношения между Кореей и Св. Престолом будут содействовать решению проблем, относящихся к общим интересам, таких как «мир и примирение на Корейском полуострове», пишет Папа.

В конце телеграммы он вверяет католиков Кореи заступничеству Пресвятой Девы Марии и корейских мучеников, которых Папа причислил к лику блаженных в ходе своего визита в эту страну в 2014 году, и напоминает, что в 2027 году именно Корея станет местом проведения Всемирного дня молодежи.