52-й Евхаристический конгресс перенесён на 2021 год

В полдень 23 апреля глава пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни выступил с официальным заявлением по поводу проведения следующего Евхаристического конгресса. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В связи с текущей медико-санитарной ситуацией и её последствиями для перемещений и собраний верующих и паломников Святейший Отец – вместе с Папским комитетом международных евхаристических конгрессов и епископатом Венгрии — принял решение о переносе 52-го Международного евхаристического конгресса, который должен был состояться в Будапеште в сентябре 2020 года, на сентябрь 2021 года.