40 лет назад королева Елизавета II стала первым в истории британским монархом, посетившим Ватикан

17 октября 1980 года, королева Елизавета II вошла в историю, став первым британским монархом, посетившим с государственным визитом Ватикан. Визит рассматривался как шанс наладить отношения между Англиканской и Римско-Католической Церквями.

Королева, которую сопровождал ее муж, герцог Эдинбургский, оделась в длинное черное платье из тафты в соответствии с протоколом Ватикана. Папа приветствовал Ее Величество и принца Филиппа, а пресса описала это как «теплый и непринужденный визит».

Королева открыла свое выступление заверениями в доброй воле и искренней дружбе.

Зазвучали фанфары, и королевская процессия медленно двинулась по коридору в Зал Клементины. Папа Иоанн Павел II встретил королеву и герцога у дверей своей частной библиотеки.

Потом последовали частные переговоры, которые завершились обменом подарками. Королеве подарили факсимиле рукописи «Божественной комедии» Данте с иллюстрацией Ордена Подвязки времен Эдуарда IV. В ответ Елизавета подарила Папе книгу Святого Иоанна Хоупа о Виндзорском замке и две подписанные фотографии.

После частной беседы королева и герцог встретились с госсекретарем Папы Кардиналом Агостино Казароли в доме британского министра при Святом Престоле Марка Хита.

Два года спустя королева пригласит Папу в Англию, но даст понять, что это будет не государственный визит, а посещение «римско-католической общины в Великобритании, где около четырех миллионов моих людей являются верными Римско-Католической Церкви».

«Мы поддерживаем растущее движение единства между христианскими церквями во всем мире и молимся, чтобы визит Вашего Святейшества в Великобританию помог нам всем более ясно увидеть те истины, которые объединяют и разделяют нас в новом и конструктивном свете».

Папа Войтыла тогда ответил:

«Я отдаю дань уважения христианской истории вашего народа, а также его культурным достижениям. Идеалы свободы и демократии, укоренившиеся в вашем прошлом, остаются вызовом для каждого поколения честных граждан вашей страны».

В дальнейшем Иоанн Павел II и Елизавета II продолжили дружбу. В 1982 году понтифик совершил исторический визит в Букингемский дворец, а в 2000 году королева вновь посетила Ватикан, чтобы отметить 20-ю годовщину их первой встречи.

Иоанн Павел II так сказал об их отношениях: «Отношения между Соединенным Королевством и Святым Престолом не всегда были безмятежными; За долгими годами общего наследия последовали печальные годы разделения. Но в последние годы между нами возникла сердечность, которая больше соответствует гармонии прежних времен и более искренне показывает наши общие духовные корни».

Папа Римский Иоанн Павел II умер в субботу 2 апреля 2005 года.

Принц Уэльский, присутствовал на его похоронах, отложив свадьбу с Камиллой Паркер-Боулз на 24 часа. Секретариат принца объявил, что, во избежание совпадения даты свадьбы наследника престола с похоронами Папы, торжественное мероприятие решено перенести на день позже — на субботу, 9 апреля. Таким образом, 8 апреля принц Чарльз был в Риме на Мессе по случаю успения Папы.



По материалам NewsRoyals