34 новобранца Швейцарской гвардии принесут присягу 6 мая 2021 года

34 новобранца Швейцарской гвардии принесут присягу 6 мая 2021 года

Май 01, 2021

6 мая во Дворе святого Дамаса перед Апостольским дворцом в Ватикана состоится новобранцев Швейцарской гвардии, основанной Папой Римским Юлием II в 1506 году. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Молодые солдаты присягнут на вечную верность Папе Франциску и его законным преемникам, выражая свою преданность и готовность служить Преемнику святого апостола Петра. Древнюю церемонию Корпуса Швейцарской гвардии уже второй год подряд можно будет посмотреть в режиме онлайн и в прямой телевизионной трансляции.

34 новобранца принесут торжественную присягу на знамени корпуса в присутствии представителя Папы Франциска монсеньора Эдгара Пеньи Парра. По этому случаю гвардейцы наденут Gran Gala – доспехи, которые используются во время церемонии Папского благословения Urbi et Orbi («Городу и миру») на Рождество и Пасху.

На ватиканской площади Римских первомучеников будет возложен венок в память о героической гибели 147 швейцарских солдат, павших при защите Папы Климента VII во время Разграбления Рима в 1527 году. В связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мероприятие будет проходить без зрителей и в соответствии с санитарными мерами по противодействию COVID-19. Кроме новобранцев, в торжественной церемонии примут участие два музыканта, два почётных караульных, кадровый состав корпуса и те, кто получит награды за верную службу. Власти Швейцарии будут представлены председателем Федерального совета Ги Пармеленом, председателем Национального совета Андреасом Эби и председателем Государственного совета Алексом Купрехтом. Вооружённые силы Швейцарии будет представлять Роланд Фавр, старший офицер Женевского центра политики безопасности (CGPS). Католическую Церковь конфедерации будет представлять монсеньор Ален Де Рэми.

, возглавляемая полковником Кристофом Графом, охраняет входы в , обеспечивает порядок и службу почётного караула во время Папских церемоний и государственных приёмов, а также охраняет Коллегию кардиналов в период «вдовствующей кафедры». В состав корпуса входят гвардейцы со всех уголков Швейцарии; большинство из них – представители кантонов Санкт-Галлен, Вале и Люцерн.

Информацию о расписании церемонии можно найти на сайте ватиканского военного корпуса.

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