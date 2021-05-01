34 новобранца Швейцарской гвардии принесут присягу 6 мая 2021 года

6 мая во Дворе святого Дамаса перед Апостольским дворцом в Ватикана состоится присяга новобранцев Швейцарской гвардии, основанной Папой Римским Юлием II в 1506 году. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Молодые солдаты присягнут на вечную верность Папе Франциску и его законным преемникам, выражая свою преданность и готовность служить Преемнику святого апостола Петра. Древнюю церемонию Корпуса Швейцарской гвардии уже второй год подряд можно будет посмотреть в режиме онлайн и в прямой телевизионной трансляции.

34 новобранца принесут торжественную присягу на знамени корпуса в присутствии представителя Папы Франциска монсеньора Эдгара Пеньи Парра. По этому случаю гвардейцы наденут Gran Gala – доспехи, которые используются во время церемонии Папского благословения Urbi et Orbi («Городу и миру») на Рождество и Пасху.

На ватиканской площади Римских первомучеников будет возложен венок в память о героической гибели 147 швейцарских солдат, павших при защите Папы Климента VII во время Разграбления Рима в 1527 году. В связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мероприятие будет проходить без зрителей и в соответствии с санитарными мерами по противодействию COVID-19. Кроме новобранцев, в торжественной церемонии примут участие два музыканта, два почётных караульных, кадровый состав корпуса и те, кто получит награды за верную службу. Власти Швейцарии будут представлены председателем Федерального совета Ги Пармеленом, председателем Национального совета Андреасом Эби и председателем Государственного совета Алексом Купрехтом. Вооружённые силы Швейцарии будет представлять Роланд Фавр, старший офицер Женевского центра политики безопасности (CGPS). Католическую Церковь конфедерации будет представлять монсеньор Ален Де Рэми.

Швейцарская гвардия, возглавляемая полковником Кристофом Графом, охраняет входы в Ватикан, обеспечивает порядок и службу почётного караула во время Папских церемоний и государственных приёмов, а также охраняет Коллегию кардиналов в период «вдовствующей кафедры». В состав корпуса входят гвардейцы со всех уголков Швейцарии; большинство из них – представители кантонов Санкт-Галлен, Вале и Люцерн.

Информацию о расписании церемонии можно найти на сайте ватиканского военного корпуса.