33 года со дня епископской хиротонии Владыки Иосифа

33 года со дня епископской хиротонии Владыки Иосифа

Июнь 16, 2024

Сегодня Ординарий Преображенской епархии отмечает 33-ю годовщину со дня своей епископской хиротонии. 16 июня 1991 года в храме Святого Людовика в Москве священник был возведен в сан епископа.

От всего сердца поздравляем нашего Архипастыря с этой знаменательной датой!

Желаем Преосвященному Владыке обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви!

Многая и благая лета!!!

Предлагаем вниманию читателей Большое интервью Епископа Иосифа, которое несколько лет назад он дал «Сибирской католической газете».

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