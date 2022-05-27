31 мая в Санта-Мария-Маджоре Папа будет молиться о мире

В последний день мая, месяца, посвящённого Пресвятой Богородице, Папа Франциск возглавит молитву Святого Розария в базилике Санта-Мария-Маджоре. Епископ Рима вознесёт молитвы о мире перед статуей Марии Regina Pacis (Царицы мира), сообщает русская служба Vatican News.

В начале молебна, в 18 часов, Папа Франциск возложит венок из цветов к подножию статуи Богоматери; вместе с ним будут молиться представители Народа Божьего: дети, принявшие Первое Причастие и миропомазание, скауты, украинские семьи, члены церковных молодёжных движений, военнослужащие Корпуса жандармерии Ватикана и Папской швейцарской гвардии, римские прихожане и члены Римской Курии.

Особенностью майского богослужения станет онлайн-участие международных богородичных святилищ во всём мире. К прямой трансляции из Рима будут подключены святилище Зарваницкой Божьей Матери в Украине, собор Богоматери спасения в Ираке; собор Богоматери мира в Сирии; собор Марии Царицы Аравии в Бахрейне. Наряду с ними молитвы о мире будут возносить верующие из святилищ Ченстоховы, Кнока, Лорето, Мехико, Лурда. Папский совет по содействию новой евангелизации призывает всех верующих во всех уголках мира поддержать Папу Франциска в его молитве к Царице мира.

Молебен Святого Розария будет передаваться в прямом эфире по официальным каналам Святейшего Престола – в том числе с комментарием на русском языке – и ретранслироваться католическими СМИ на всех континентах.