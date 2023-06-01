30-летие служения Конгрегации Сестер Св. Елизаветы в России (+ ФОТО)

31 мая 2023 г., в день важного для Конгрегации литургического торжества Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, региональная община Сестёр-Елизаветок отпраздновала 30 лет своего присутствия на территории Российской Федерации.

Российский регион Конгрегации включает в себя Казахстан и Россию – это 8 общин и порядка 20 сестёр, причем сегодня в это число входят и 7 сестёр-монахинь из самой России.

А началось всё с того, что в памятном 1993 году несколько сестёр приехали в нашу страну по приглашению тогда Апостольского администратора для католиков латинского обряда Азиатской части России Епископа Иосифа Верта.

Поэтому и нынче Владыка лично приехал поздравить с юбилеем новосибирскую общину Сестёр. Ординарий Преображенской епархии возглавил торжественную Мессу, во время которой произнёс добрые и сердечные слова в адрес сестёр, особо подчеркнув радость за столь длительное и плодотворное совместное сотрудничество.

А на страничке Елизаветок во ВКонтакте вчера появилось такое поздравление:

— История пишется людьми. Наша история складывается из жизней десятков сестер, которые не побоялись и 30 лет назад вышли из самолета в Новосибирске. Другой климат, другие традиции, другое все. И именно благодаря им мы, молодые, сейчас здесь.

Кому-то из нас нет еще 30, но наши сестры верили, что пройдут годы и их станет больше.

Сегодня нам 30! И нас действительно стало больше! Мы рады заражать других той радостью, которую несла Мария, направляясь к Елизавете🔥

С праздником нас!

С праздником, дорогие сестры!

Te Deum laudamus te Dominum confitemur!