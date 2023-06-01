30-летие служения Конгрегации Сестер Св. Елизаветы в России (+ ФОТО)
31 мая 2023 г., в день важного для Конгрегации литургического торжества Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, региональная община Сестёр-Елизаветок отпраздновала 30 лет своего присутствия на территории Российской Федерации.
Российский регион Конгрегации включает в себя Казахстан и Россию – это 8 общин и порядка 20 сестёр, причем сегодня в это число входят и 7 сестёр-монахинь из самой России.
А началось всё с того, что в памятном 1993 году несколько сестёр приехали в нашу страну по приглашению тогда Апостольского администратора для католиков латинского обряда Азиатской части России Епископа Иосифа Верта.
Поэтому и нынче Владыка лично приехал поздравить с юбилеем новосибирскую общину Сестёр. Ординарий Преображенской епархии возглавил торжественную Мессу, во время которой произнёс добрые и сердечные слова в адрес сестёр, особо подчеркнув радость за столь длительное и плодотворное совместное сотрудничество.
А на страничке Елизаветок во ВКонтакте вчера появилось такое поздравление:
— История пишется людьми. Наша история складывается из жизней десятков сестер, которые не побоялись и 30 лет назад вышли из самолета в Новосибирске. Другой климат, другие традиции, другое все. И именно благодаря им мы, молодые, сейчас здесь.
Кому-то из нас нет еще 30, но наши сестры верили, что пройдут годы и их станет больше.
Сегодня нам 30! И нас действительно стало больше! Мы рады заражать других той радостью, которую несла Мария, направляясь к Елизавете🔥
С праздником нас!
С праздником, дорогие сестры!
Te Deum laudamus te Dominum confitemur!
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