28 августа греко-католики и православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа (15 августа по Юлианскому календарю) католики византийского обряда и братья-православные отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

У части христиан праздник Успения был связан с Богоявлением, у несториан ― праздник «Пресвятой Марии» ― тотчас по Рождестве Христовом; в коптском календаре VII века 16 января (вскоре по отдании Богоявления) ― «Рождение Госпожи Марии», в календаре IX века 16 января — «смерть и воскресение Богородицы».

Церковнославянское же слово «успение» родственно слову «уснуть». Оно означает праведную, мирную кончину. Христиане веруют: окончание земной жизни праведника — не конец, а рождение к вечной жизни с Богом; поэтому Церковь редко назначает праздником день рождения святого, но почти всегда — день его смерти.

В честь великого двунадесятого праздника Успения Пресвятой Богородицы в храмах византийской традиции совершаются Всенощное бдение, Часы и Божественная Литургия. На всех этих богослужениях звучат песнопения, прославляющие Матерь Божию и Ее блаженное Успение.

Всенощное бдение служится накануне вечером и состоит из Вечерни, Утрени и Первого часа. В честь праздника на Вечерне читаются Паримии — особые отрывки их Ветхого Завета, содержащие пророчества о Пресвятой Богородице. После Великой Вечерни и перед Утреней совершается Лития — особое моление в притворе храма, на котором освящаются елей (масло), вино и хлеб. На Утрене звучит Полиелей — торжественное пение стихов из 134-го и 135-го псалмов при зажженных светильниках с величанием Богородице. В некоторых храмах во время Полиелея из алтаря выносят украшенную цветами плащаницу — особое полотно с вышитым на ней изображением Пресвятой Богородицы на смертном ложе. Читаются отрывок из Евангелия, посвященный Пресвятой Богородице, а также два совмещенных канона Успения Пресвятой Богородицы. Во время чтения Канона верующие подходят приложиться к Плащанице Пресвятой Богородицы.

В сам день праздника имеет место последование Часов и совершается Божественная Литургия Иоанна Златоуста. Вместо «Достойно есть» за Литургией поется Задостойник праздника Успения: «Ангели, успение Пречистыя видевше, удивишася, како Девая восходит от земли на Небо. Побеждаются естества уставы в Тебе, Дево Чистая: девствует бо рождество и живот предобручает смерть; по рождестве Дева и по смерти жива, спасаеши присно, Богородице, наследие Твое».



Редакция «СКГ» поздравляет с праздником всех христиан, отмечающих это торжество по Юлианскому календарю!