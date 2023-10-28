27 октября Епископ Рима возглавил молебен о мире

Вечером 27 октября в соборе Святого Петра состоялся молебен о мире: этот день Папа Франциск объявил днем молитвы, поста и покаяния. Передает русская служба Vatican News.

После вступительных обрядов участники молились Святым Розарием, размышляя над скорбными тайнами и предваряя каждую тайну чтением из Священного Писания и из святоотеческого наследия.

После Розария Святейший Отец вознес особую молитву о мире во всем мире, обращенную к Марии – Царице мира.

«Ты страдаешь вместе с нами и ради нас… В этот мрачный момент мы погружаемся в твои сияющие очи и вверяем себя твоему сердцу, чуткому к нашим проблемам, — гласила молитва Святейшего Отца. – Обрати твой милостивый взор на человеческую семью, которая сбилась с пути к миру, предпочла Каина Авелю и, утратив чувство братства, не может вновь найти атмосферу дома. Заступись за наш мир, пребывающий в опасности и в смятении. Научи нас принимать и беречь жизнь – каждую человеческую жизнь! – и отвергать безумие войны, которое сеет смерть и перечеркивает будущее».

Папа Франциск молился о сохранении церковного единства и о том, чтобы все мы стали «ремесленниками единства» в мире.

«В одиночку мы не сможем, без твоего Сына не сможем ничего сделать. <…> Мы взываем к милосердию, о Матерь милосердия; к миру, о Царица мира! Встряхни душу тех, кто увяз в ненависти, обрати тех, кто поддерживает и разжигает конфликты. Утри слезы детям, — как много их плачут в этот час! -помоги одиноким и пожилым, укрепи раненых и больных, защити тех, кто был вынужден оставить свою землю и самых близких, утешь тех, кто потерял доверие, возроди надежду».

«Верный народ взывает к тебе, заре спасения: Матерь, открой проблески света в ночи конфликтов. Обитель Духа Святого, наставь на пути мира руководителей наций. Владычица всех народов, примири своих детей, соблазненных злом, ослепленных властью и ненавистью. Ты, близкая к каждому, сократи расстояния между нами».

Час молитвы о мире на земле завершился выставлением Пресвятых Даров и евхаристическим поклонением.