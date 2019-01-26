26 января. Святые Тимофей и Тит, епископы. Память

Тимофей и Тит – это ближайшие сотрудники апостола Павла, кое-какие сведения о которых содержатся в Посланиях «Апостола народов» и Книге Деяний, вошедших в канон Нового Завета. Переданные им апостолом Павлом полномочия примерно соответствуют полномочиям современных епископов.

Тимофей (Эфесский) – ориентировочные годы жизни 17 – 80. По информации Книги Деяний Апостолов он был сыном иудеянки и язычника-эллина и проживал в городе Листра в малоазиатской провинции Ликаония. Во 2-ом Послании к Тимофею (2 Тим 1,5) сообщаются имена его матери – Эвника, и бабушки – Лоида, как и то, что обе они были христианками. Возможно, они обратились под влиянием проповеди св. апостола Павла в Листре в ходе его Первого миссионерского путешествия (Деян 14,5-22, около 48 – 49 гг.).

Во время своего Второго миссионерского путешествия Павел вновь посетил Листру (в первой половине 51 г.) и взял с собой Тимофея. С тех пор тот оставался практически постоянным спутником «Апостола народов». Об отношении Павла к Тимофею свидетельствуют такие данные этому ученику характеристики: «мой возлюбленный и верный в Господе сын», «брат наш и служитель Божий», «истинный сын в вере». Отправляя Тимофея к филиппийцам с пастырским заданием, Павел так пишет о нем общине: «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас… Его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании» (Флп 2,19-23). Тимофей также исполнял задания Павла в христианских общинах Фессалоник (1 Фес 3,1-6) и Коринфа (1 Кор 4,17).

Освободившись из своего первого заключения в Риме, апостол Павел предпринял вместе с Тимофеем поездку на Восток и оставил его в Ефесе руководить местной общиной с полномочиями, соответствующими полномочиям современного епископа (ср. 1 Тим 1,3; 3,15; 4,11-16; 5,1-3.19-22; 2 Тим 4,2). Когда Павел был вновь схвачен в Риме и ожидал приговора суда, а потом казни, Тимофей, видимо, посетил его, принеся кое-какие нужные вещи (ср. 2 Тим 4,9.13).

О дальнейшей судьбе Тимофея достоверных сведений нет. По некоторым из преданий он продолжал быть епископом в Ефесе и принял мученическую смерть около 80 г.

Непосредственно к Тимофею обращены два новозаветных послания (1-2 Тим). Тимофей также упомянут в первых стихах 2-го Послания к Коринфянам, Послания к Филиппийцам, Послания к Колоссянам, 1-2 Посланий к Фессалоникийцам, Послания к Филимону: вместе с Павлом он приветствует адресатов. Это может означать, что Тимофей исполнял роль секретаря, записывая эти послания со слов Павла, или даже был соавтором некоторых из этих посланий.

Тит (Критский) – еще один ближайший сподвижник апостола Павла. К нему обращено входящее в канон Нового Завета Послание к Титу.

В Послании к Галатам сообщается (Гал 2,3), что по рождению Тит не принадлежал к иудеям и, следовательно, был греко-римским язычником. Латинское имя Titus было весьма распространено в то время и означало «благородный», «достойный уважения».

Время и обстоятельства обращения Тита ко Христу неизвестны, но в 49 г. он уже сопровождал апостолов Павла и Варнаву на Иерусалимский собор (Гал 2,1). На этом соборе, как известно, разгорелись споры о том, насколько обязательным является соблюдение Моисеева Закона для новообращенных из язычников. Апостол Павел, отрицавший обязательность исполнения Закона после пришествия Христа, специально подчеркнул, что апостолы не принуждали Тита подвергнуться обрезанию (Гал 2,3).

Известно также, что Тит исполнял весьма деликатные поручения Павла в коринфской общине, охваченной внутренней смутой и многими нестроениями, а также производил в этой общине сбор денежных пожертвований (2 Кор 8,6.16; 12,18).

Затем апостол Павел отправляет Тита на Крит, где когда-то проповедовал сам, чтобы «довершить недоконченное и поставить по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал» (Тит 1,5), и пишет в наставление ему специальное послание.

Последний раз Тит упоминается во 2-ом Послании к Тимофею (2 Тим 4,10), откуда следует, что он посетил Павла во время его последнего заключения в Риме, а затем отправился в Далмацию.

Достоверных данных о последующей жизни Тита нет, однако наиболее авторитетное в настоящее время церковное предание утверждает, что он оставался епископом Крита до 107 г. и умер своей смертью в глубокой старости (94 года). По другим сведениям он принял мученическую кончину в правление императора Домициана (81 – 96 гг.). Его мощи ныне почивают в соборе Св. Тита в кипрском городе Ираклионе.