25 ноября в мире отмечают день борьбы за прекращение насилия в отношении женщин (ВИДЕО)

По нашему отношению к женскому телу можно судить о нашей человечности: эта фраза Папы Франциска – с переводом на разные языки слова «человечность», произнесенного сотрудницами Департамента коммуникации Святейшего Престола, стали темой ватиканского видеоролика по случаю Международного дня ликвидации насилия в отношении женщин.

Именно понятие человечности собрано то, что многие женщины не могут высказать, страдая от угнетения и психологических цепей.

«Возрождение человечества началось с женщины, — говорит Папа в видеоролике, воспроизводящем слова из его проповеди на торжество Пресвятой Богородицы 2020 года. — Женщины – это источник жизни. Однако их постоянно унижают, избивают, насилуют, убеждают заниматься проституцией и губить жизнь, которую они несут в своем чреве. Любое насилие над женщиной – это осквернение Бога, рождённого от женщины. Из тела женщины пришло спасение человечества, и именно по нашему отношению к телу женщины мы осознаём свой уровень человечности».