25 марта Папа посвятит Россию и Украину Непорочному Сердцу Марии

В праздник Благовещения Господня Папа Франциск совершит обряд посвящения двух стран в Ватикане, а кардинал Конрад Краевский – в богородичном святилище Фатимы, передает Vatican News.

Вечером 15 марта директор Ватиканского зала печати Маттео Бруни сообщил:

«В пятницу 25 марта Папа Франциск посвятит Россию и Украину Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы во время покаянного богослужения, которое он возглавит в 17 часов в базилике Святого Петра. Тот же обряд в тот же день совершит в Фатиме кардинал Конрад Краевский, Папский элемозинарий, в качестве посланника Святейшего Отца».