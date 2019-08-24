24 августа. Святой апостол Варфоломей. Праздник

«Варфоломей» – скорее не имя, а отчество: арамейское «бар Фалмай», т.е. «сын Фалмая (Птоломея)». Традиция отождествляет его с упомянутым в Евангелии от Иоанна Нафанаилом родом из Каны Галилейской. Там же сообщается, что Нафанаил дружил с Филиппом, ставшим учеником Господа раньше него. Именно Филипп привел Нафанаила к Иисусу, а Тот благожелательно отозвался о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства! По позднейшему преданию этот Апостол проповедовал в Малой Азии, Индии и Армении, где и принял мученическую кончину. В Армянской Апостольской Церкви почитается как ее основатель, к которому возводится апостольская преемственность ее иерархии.

Филипп из Каны Галилейской поспешил рассказать своему другу Нафанаилу о потрясшей его до глубины души встрече с Необычайным Человеком, завершив свой рассказ следующими словами: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета (Ин 1,45). Нафанаил, как и всякий набожный еврей, прекрасно знал, что Мессия должен был прийти из града Давидова – Вифлеема. Об этом в свое время возвестил пророк Михей: И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле (Мих 5,2). Наверное, по этой причине Нафанаил ответил другу с оттенком пренебрежения: из Назарета может ли быть что доброе? А Филипп, не пускаясь в долгие объяснения, предложил приятелю лично встретиться с Учителем. Пойди и посмотри, — сказал он ему. Филипп, подобно нам, прекрасно знал, что Иисус не обманет ничьих ожиданий. В сущности, это Господь призвал Нафанаила через Филиппа, как раньше Он призвал Петра через его брата Андрея. Именно так действует Божественное Провидение, избирающее нас и руководящее нами с помощью других людей.

Нафанаил, этот искренний и прямодушный человек, пошел вместе с Филиппом к Иисусу, и… – буквально остолбенел! В одно мгновенье Учитель заручился его доверием, причем раз и навсегда! Иисус, заметив Нафанаила, приближавшегося к Нему в обществе Филиппа, дал ему следующую характеристику: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Это – очень серьезная похвала. Нафанаил, со своей стороны, был весьма удивлен. Почему Ты знаешь меня? – спросил он. Ответ Господа кажется нам таинственным, но самому Нафанаилу он был вполне понятен: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя.

Нафанаил прекрасно понял, что именно хотел сказать ему Иисус. Услышанные слова напомнили ему о каком-то событии, может быть, о принятом перед лицом Божиим решении. Вот почему он тут же исповедал свою веру в Иисуса как в Мессию и Сына Божия: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. А Иисус ответил: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего. И, желая подтвердить сказанное и продемонстрировать его высокую значимость, торжественным образом процитировал Книгу пророка Даниила (ср. Дан 7,13): истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.

Одобрение по адресу Нафанаила свидетельствует о том, как высоко Господь ценит искренних людей. Учитель замечает по поводу Своего нового ученика, что в нем нет лукавства. Иначе говоря, Нафанаила нельзя упрекнуть в двуличии. У него нет как бы двух сердец, или двух копилок в сердце – одной для истины, а другой для лжи.

Искренность – это непременное условие следования за Христом, Которому противна любая фальшь. Отнюдь не случайно Иисус, очень снисходительный по отношению ко многим человеческим слабостям, крайне резко обличает фарисеев за их лицемерие. Неудивительно, поэтому, что встреча с искренним Нафанаилом доставила Ему огромное удовольствие.

С искренностью обычно бывает связана еще одна добродетель, которую мы находим и у апостола Варфоломея. Речь идет о прямодушии. Им запечатлены сердца тех, кто подлинно ищет Бога. Добродетели прямодушия противостоят наигранность в словах и поступках, стремление быть в центре внимания, напускная требовательность, высокомерие, хвастливость. Все эти недостатки затрудняют нам общение со Христом, как и подражание Ему. Они же способны парализовать все наши усилия по привлечению ко Христу других людей. Прямодушный человек не станет замыкаться в себе. Во всех обстоятельствах – благоприятных или неблагоприятных – он непосредственно обратится к Богу. Родственные искренности прямодушие и естественность – это человеческие добродетели, помогающие воспринять учение Христа. И наоборот: всё запутанное, усложненное становится непреодолимой преградой, которая часто мешает слышать голос Господа.

Так попросим же святого Варфоломея заступиться за нас перед Иисусом. Пусть и нам будут присущи столь свойственные ему и столь симпатичные Богу добродетели.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»