Теплые и свежие булочки в холодный ноябрьский день – от Св. Елизаветы (+ ФОТО)

Торжество святой Елизаветы Венгерской — один из самых главных и любимых праздников Конгрегации Сестер Святой Елизаветы: сёстры почитают свою Покровительницу, ту, которую они выбрали образцом и вдохновением для своей жизни, которой они стараются подражать в своем ежедневном служении, и по примеру которой они посвящают себя Господу.

Духовные дочери святой Елизаветы трудятся ныне, в том числе, и в нашей Преображенской епархии, в городе Новосибирске, и при этом тесно сотрудничают с духовными детьми святого Франциска Ассизского – священниками Ордена Братьев Меньших. По примеру своей духовной матери они активно занимаются благотворительностью. Так в свое время сестры-елизаветки основали в Новосибирске Приют Святого Николая для социальных сирот и много лет руководили его работой. Сестра Александра Вайс долгие годы была директором городского «Каритас» Новосибирска, а затем возглавляла Епархиальный пастырский центр «Вифлеем». Еще одна сестра-елизаветка, Дарья Рассказова, возглавляет в настоящее время Епархиальный «Каритас». А сестра Эмилия Лаврехина недавно назначена в Преображенской епархии ответственной по делам молодёжи и представителем епархии в Комиссии по делам молодёжи при Конференции католических епископов России. Другие сестры ведут детскую воскресную школу в окормляемом францисканцами левобережном приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Ежегодно 17 ноября, в день памяти своей небесной покровительницы, сестры-елизаветки собираются в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, чтобы вместе молиться Господу, прибегая к заступничеству этой великой святой.

В этом году праздник совпал с воскресным днём, однако, как и в прошлые годы, после Праздничной Мессы всех ожидали традиционные вкуснейшие «булочки святой Елизаветы».

«Боже, по милости Твоей святая Елизавета Венгерская узнавала и почитала в нищих Христа; дай нам по её заступничеству с любовью служить нуждающимся и скорбящим» — в этом суть праздника.

(Фото: ВК-паблик «Елизаветки»)