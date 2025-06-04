Генеральный капитул Ордена Братьев Меньших Конвентуальных начал работу в Риме (+ ФОТО)

203-й Генеральный Ординарный капитул Ордена Францисканцев Братьев Меньших Конвентуальных начался 1 июня в Серафикуме в Риме с Евхаристического богослужения, которое возглавил Генеральный министр брат Карлос Троварелли. Ему сослужили Генеральный викарий брат Ян Мачиёвский и ректор Серафикума брат Адам Мончка, сообщает сайт francis.ru.

В своей проповеди брат Карлос особо подчеркнул, что в праздник Вознесения Господа Иисуса Христа «нам, посвятившим себя Богу, указан путь к подлинной цели нашего существования — Царству Божьему».

«Перед тем как вознестись на небо, Воскресший Христос призывает своих учеников ожидать Святого Духа, силу свыше, оставаясь в городе, то есть быть братьями, полностью вовлечёнными в радости и трудности истории.

Как последователи святого Франциска Ассизского, мы обязаны жить этой воплощённой верой всегда и везде, куда Господь призывает нас, не избегая наших собственных слабостей и немощей».

Генеральный министр подчеркнул, что Генеральный капитул — это особое время, чтобы «проживать и свидетельствовать нашу принадлежность к Церкви, наше братство во всём его многообразии. В эти дни, ведомые Духом, мы должны стать Евхаристической общиной — для других и вместе с другими, потому что это наше призвание и дар, который нам вновь предлагается и вверяется».

В конце богослужения Генеральный министр поблагодарил всех, кто трудился и продолжает трудиться над организацией капитула и преподал торжественное благословение собравшимся братьям.

Фото — ofmconv.net