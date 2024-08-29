2025, Юбилей надежды

9 мая 2024 года Святейший Отец Франциск издал буллу об очередном Юбилее 2025 года, Spes non confundit. Это 31-й Юбилей в истории, он начнется 24 декабря текущего года. Новшество этого Юбилея в том, что весть надежды представлена знаками, которые ее конкретизируют: мир во всем мире, радость передачи жизни, практическая поддержка тем, кто живет в трудных условиях. Булла содержит призыв: постараться избавить мир от голода и простить долги бедным странам. Центральная часть посвящена юбилейной индульгенции. Индульгенция — это бесконечное милосердие Божие к усопшим и живым. А надежда — якорь спасения для нашей жизни, сказано в булле.

9 мая, в торжество Вознесения, Папа Франциск издал буллу об очередном Юбилее 2025 года, Spes non confundit. Это 31-й Юбилей[1], отсчет ведется от того, который был объявлен Бонифацием VIII в 1300 году. Название — цитата из Послания к римлянам: «Надежда не постыжает», потому что дает уверенность в любви Божией (ср. Рим 5, 5) (№ 1)[2].

Франциск высказывает пожелание: пусть Святой год «станет для всех поводом оживить надежду» (№ 1). Юбилей открывается в измерении вселенской евангелизации для всех: выходит за церковные границы, потому что «в сердце каждого человека заключена надежда как желание и ожидание добра, хотя мы не знаем, что принесет завтрашний день» (там же). Если жизнь состоит из радостей и горестей, испытаний и трудностей и если кажется, что надежда рушится перед лицом страдания, Павел нам говорит потрясающие слова: «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда (Рим 5, 3–4)» (№ 4). Здесь «терпение», в соединении с надеждой, — это твердость в испытаниях, упорство, умение не унывать и не спешить в то время, когда мы привыкли хотеть всего и сразу.



Тот путь, который есть жизнь

Из этого переплетения «надежды» и «терпения» возникает христианская жизнь как «странствие», его символизирует паломничество, «привычное тому, кто ищет смысл жизни» (№ 5). Это путешествие, требующее «содержательных моментов», когда мы питаемся и укрепляемся, и из них яснее просматривается цель: «встреча с Господом Иисусом» (там же). Этой встречи ищут паломники, которые посетят Рим или юбилейные церкви в Святом году.

В истории много раз верным давалась благодать прощения новым и особым образом: «прощение» Целестина V в 1294 году, а еще раньше, в 1216 году, Гонорий III предоставил юбилейную благодать для Порциунколы по просьбе св. Франциска, а в 1122 году Каллист II — для паломничества в Сантьяго-де-Компостелу (ср. там же). Поначалу Юбилей праздновали каждые 100 лет, затем этот срок был сокращен до 50 в 1343 году Климентом VI и до 25 в 1470 году Павлом II. Были и внеочередные Юбилеи: в 1933 году, по указу Пия XI в честь Искупления (круглая дата), аналогично — в 1983 году по указу Иоанна Павла II; в 2015 году Франциск объявил внеочередной юбилей ради встречи с «„Ликом милосердия” Божия» в пятидесятилетие II Ватиканского Собора.

Эти события находили выражение в «паломничестве» в Рим, к могилам апостолов в базиликах Св. Петра и Св. Павла. В 1350 прибавились Латеранская базилика, Санта-Мария-Маджоре и базилика Св. Лаврентия за городской стеной[3]. Затем еще один знак — Святая дверь, — был введен Секстом IV или Александром VI. Эта «дверь спасения» указывает на живую и личную встречу со Христом (ср. Ин 10, 7.9)[4].

Святой год 2025 отличается некоторыми особенностями: хотя и сохраняя преемственность с предыдущими Юбилеями, на этот раз он выпадает на годовщину — 1700 лет — Первого Вселенского Собора в Никее (325), ставшего «вехой в истории Церкви; его задачей было сохранить единство, которому серьезно угрожало отрицание божественности Иисуса Христа и Его равенства с Отцом» (№ 17). На Соборе речь также шла о датировке Пасхи. По промыслительному совпадению, в 2025 году все христиане будут праздновать ее в один день: 20 апреля. Папа надеется, что это для всех станет призывом сделать решающий шаг к единству — установить общую дату для великого торжества. Святой год совпадает с еще одной годовщиной: 9 ноября 2024 года исполняется 17 веков базилике Св. Иоанна в Латеране, кафедральному собору Римского Епископа. И в то же время Юбилей направляет наши взгляды к 2033 году, когда «мы будем праздновать две тысячи лет Искупления» (№ 6).

Юбилей начнется с открытия Святой двери в базилике Св. Петра 24 декабря этого года и завершится на Богоявление 2026-го[5]. По распоряжению Папы, в воскресенье 29 декабря 2024 года во всех кафедральных соборах епархиальные епископы отслужат Евхаристию как торжественное открытие Святого года с оповещением о юбилейной индульгенции[6].



Весть и знаки надежды

Одно из новшеств буллы состоит в том, что весть надежды представлена вместе со знаками, которые ее конкретизируют, делают осязаемой, с отсылкой к Gaudium et spes: «Церкви надлежит во всякое время различать знамения времен и истолковывать их в свете Евангелия»[7]. Итак, знамения времен, являющие то, чего ожидает человеческое сердце, поскольку нуждается в спасении, должны быть преобразованы в действия, которые на практике продемонстрируют надежду, живую и ощутимую.

Первым знаком должен быть «мир миру, снова погруженному в трагедию войны[8]. Забыв о драмах прошлого, человечество подверглось новому трудному испытанию: многие народы угнетены жестоким насилием» (№ 8). Папа спрашивает с тревогой: неужели это слишком — мечтать, чтобы оружие умолкло и перестало сеять разрушение и смерть? «Пусть Юбилей напомнит, что „миротворцы… будут наречены сынами Божиими” (Мф 5, 9)» (там же). И пусть дипломаты трудятся не покладая рук ради устойчивого мира.

Вторым ощутимым знаком надежды да будет готовность передавать жизнь (ср. № 9). Сегодня заметна в нашем мире «утрата желания передавать жизнь» (там же), и рождаемость резко падает. Увы, неразумную позицию занимают те, «кто обвиняет демографический рост, а не безудержное потребление немногих избранных, тем самым уклоняясь от решения проблем»[9]. Задача всех верующих и всего гражданского общества — свидетельствовать с плодотворной любовью «о желании молодых рождать новых сыновей и дочерей», чтобы дать будущее своему обществу: «Это вопрос надежды, он зависит от надежды и рождает надежду» (там же). Более того: пусть христианская община содействует формированию «общественного союза ради надежды, который будет строить будущее, расцвеченное улыбками множества детей» (там же).

Третий знак надежды касается братьев и сестер, живущих в тяжелых условиях. Папа говорит о «заключенных, которые, лишившись свободы, каждый день испытывают на себе, помимо тягот заключения, душевную пустоту, внешние ограничения, а нередко — неуважение» (№ 10). Было бы желательно предусмотреть для них инициативы, дающие надежду: амнистию в какой-то форме, прощение, пути возвращения в общество, соблюдение прав человека.

Увы, в некоторых странах до сих пор есть смертная казнь: прежде всех — верующие, в первую очередь епископы должны выступать за ее отмену. Она противоречит христианской вере и разрушает всякую надежду. Булла напоминает, что Писание, объявляя Юбилей, провозглашает «свободу на земле всем жителям ее» (Лев 25, 10) (там же). Сам Иисус в начале Своего служения в Назарете повторяет за пророком Исаией: «Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное (Ис 61, 1–2)»[10]. Франциск, чтобы показать узникам, что он рядом, пожелал открыть Святую дверь в одной из тюрем — это станет конкретным знаком надежды и обязательством в пользу жизни[11].

Еще один знак обращен к больным в наших домах или больницах: близость тех, кто их навещает, и любовь, на них устремленная, может облегчить страдание, потому что дела милосердия — это и дела надежды. Кроме того, внимание к ним — это «гимн человеческому достоинству» (№ 11).

Молодых тоже надо поощрять к упованию, потому что часто у них на глазах развеиваются мечты. Прекрасно, когда молодые с энтузиазмом берутся за волонтерское служение в случае стихийных бедствий или социальных потрясений, печально видеть молодых в унынии: «Наркотическая иллюзия, риск правонарушения и погоня за эфемерным приводят их — более чем кого-либо иного — в смятение и скрывают красоту и смысл жизни» (№ 12). Пусть Юбилей обновит в христианской общине усердие к заботе о молодежи, студентах, помолвленных. Они будущее и надежда мира и Церкви.

Обязательно нужны знаки близости и принятия к мигрантам, изгнанникам и беженцам, покинувшим свою землю из-за войны, насилия, дискриминации, в поисках лучшего будущего. Пусть христианская община прежде всех будет всегда готова защищать право слабейших, по слову Господа: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф 25, 35.40)» (№ 13).

Наконец, Франциск призывает к поступкам, выражающим поддержку и близость к пожилым, зачастую одиноким и покинутым, тем самым открывая для них двери надежды; особенно к дедушкам и бабушкам, «которые передают веру и жизненную мудрость младшим поколениям» (№ 14). Прежде всего, такие поступки нужны «миллиардам бедных, часто лишенных необходимого для жизни. […] У них нет жилья, недостаточно пищи на день. Отверженные, они страдают от равнодушия многих» (№ 15). И почти всегда это жертвы без всякой вины.



Призывы к надежде

По случаю Юбилея Франциск обращается с двумя воззваниями к тем, кто распоряжается судьбами человечества. Первый — постараться избавить мир от голода, потому что «голод — это вопиющая язва на теле человечества, и каждая совесть должна содрогнуться» (№ 16), помня, что блага Земли не для немногих привилегированных, а для всех. И вновь Папа горестно увещает: «Из денег, затрачиваемых на оружие, […] давайте составим всемирный фонд, чтобы наконец покончить с голодом и для развития беднейших стран» (там же)[12].

Второй призыв обращен к богатым странам и касается международного долга: пусть они «постановят простить долги тех стран, которые никогда не смогут расплатиться» (там же). Папа отмечает: «Это вопрос не столько великодушия, сколько справедливости, сегодня усугубленный, как мы видим, новой формой беззакония: „Ведь есть самый настоящий экологический долг, особенно между Севером и Югом, связанный […] с чрезмерным потреблением природных ресурсов некоторыми странами, что сложилось исторически”[13]» (там же). Как учит книга Левит, Земля принадлежит Богу, и все мы на ней обитаем как «пришельцы и поселенцы» (Лев 25, 23). Это фундаментальный вопрос, если мы хотим подготовить в мире путь для восстановления мира.



Надежда задает жизни направление

Центральная часть буллы побуждает к размышлению о цели нашей надежды. Надежда «основана на вере и вскормлена любовью» (№ 3). Три богословские добродетели составляют суть христианской жизни (ср. № 18), а первая направляет жизнь верующего к «вечной жизни — нашему счастью» (№ 19). Таково наше исповедание: «Верую в жизнь вечную» (там же). Конституция Gaudium et spes подтверждает: если нет надежды на будущую жизнь, «человеческое достоинство терпит тяжкий ущерб, […] и загадки жизни и смерти, вины и боли остаются без решения»[14]. «Но мы, в силу надежды, в которой мы спасены, глядя на бегущее время, храним уверенность в том, что история человечества и история каждого из нас не идут в тупик или в темную пучину, а устремлены ко встрече с Господом славы» (там же).

Франциск заостряет внимание на великих вопросах, встающих перед нами, когда умирают близкие и кажется, что все кончилось ничем. Апостол Павел призывает нас смотреть на Господа: «Христос умер за грехи наши, по Писанию, погребен был и воскрес в третий день» (ср. 1 Кор 15, 3–5). Где Христос прошел ради нас, там есть уверенность, что, благодаря Ему и дару крещения, «жизнь не отнята, а преображена» навсегда[15].

Самое яркое свидетельство о такой надежде дают мученики: ради веры во Христа они сумели отказаться от жизни, чтобы сохранить верность Господу. Они всегда были в истории Церкви, да и в наши дни их много. Более того, они принадлежат к разным христианским традициям и поэтому становятся даже «зернами единства, поскольку являют экуменизм крови» (№ 20). Горячее желание Папы — во время Юбилея почтить их память экуменическим богослужением.

Возникает вопрос: «Что будет с нами после смерти? С Иисусом за этим порогом — вечная жизнь, состоящая в полном общении с Богом, в созерцании […] Его бесконечной любви» (№ 21)[16]. «Как же описать эту полноту общения? Вот как: мы будем счастливы. Счастье — призвание человека, цель для всех» (там же).

Но какое счастье? Все мы знаем по опыту, что счастливы, когда любимы: «Я любим, следовательно, я существую; и буду существовать всегда в Любви, которая не постыжает и от которой ничто и никто никогда не сможет меня отделить» (там же). Подтверждает апостол: «Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, […] ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим 8, 38–39)» (там же).



Последний суд и юбилейная индульгенция

С вечной жизнью связан суд Божий, как по завершении индивидуальной жизни, так и в конце времен. Суждение милосердного Бога, «Который есть любовь (ср. 1 Ин 4, 8.16), может быть основано только на любви, особенно на том, в какой мере мы ее проявляли — или не проявляли — к самым нуждающимся, в ком присутствует Христос, сам Судия (ср. Мф 25, 31–46)» (№ 22). Суд сопряжен со спасением, которое Иисус добыл для нас Своей смертью и воскресением.

«Поскольку на этом суде немыслимо злу утаиться, оно должно быть очищено, чтобы нам окончательно перейти в любовь Божию. Понятна в этом смысле необходимость молиться о тех, кто завершил земной путь, солидарность в молитвенном ходатайстве, которое являет свою действенность в общении святых, в общих узах, соединяющих нас во Христе, первенце творения. Юбилейная индульгенция, в силу молитвы, адресована особым образом тем, кто нас предварил, чтобы они обрели полную милость» (№ 22). Итак, на всех верующих лежит обязанность передавать индульгенцию (снисхождение) Бога и Его милосердие[17].

Перспектива, в которую Франциск включает индульгенцию, воспроизводит новизну, характерную для предыдущего Юбилея милосердия: основа индульгенции — «общение святых»[18]. В силу этого общения «Матерь Церковь способна своей молитвой и жизнью восполнять слабость одних святостью других»[19]. Итак, индульгенция — это не заработок («доход»), а опытное постижение «святости Церкви, причастной всем преимуществам искупления Христова»[20].

Теперь это понятие воспроизводится с большим упором на бесконечное милосердие Господа: «Ведь индульгенция помогает увидеть, сколь безгранично милосердие Божие. Неслучайно в древности термин „милосердие” был взаимозаменяем с термином „индульгенция” (снисходительность), именно потому что он выражает полноту Божьего прощения, не знающего пределов» (№ 23).

Нельзя не заметить самобытность этого Юбилея: он рассматривает вопрос не об индульгенциях, а о Божием прощении. И Франциск не присовокупляет к булле Указания для получения юбилейной индульгенции[21]. Речь идет о значительной смене перспективы.



Таинство покаяния

Далее следует увещание заново открыть красоту таинства покаяния, заверяющего нас в прощении: «Бог стирает наши грехи» (№ 23). В связи с этим упомянут Пс 103/102: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. […] Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам: ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его» (Пс 103/102, 8.10.11). Примирение в таинстве – насущная необходимость для нас на пути веры, обращения, общения с Господом: «Нет лучшего способа познать Бога, чем дать Ему примирить нас с Ним (ср. 2 Кор 5, 20)» (там же).

Однако также подчеркнуто, что каждый грех «оставляет след»: влечет за собой последствия и, даже если этот грех мал, «вызывает нездоровую привязанность к творениям, которая нуждается в очищении, будь то здесь на земле или после смерти, в состоянии, именуемом чистилищем» (№ 23). Отметим, что это цитата из Катехизиса Католической Церкви, где, однако, говорится об очищении от «того, что называется „временной карой”», о чем здесь ни слова не сказано[22]. Определение индульгенции совершило качественный скачок: теперь ее квалифицируют как милосердие Божие. Что касается «остаточных продуктов греха», утверждается, что «их устраняет индульгенция, опять-таки по благодати Христа, Который, как пишет св. Павел VI, есть „наша индульгенция”» (там же)[23].

Что же касается прощения, то булла предлагает уникальный ключ к его пониманию: «Прощение не меняет прошлое, не может переделать то, что уже случилось; однако прощение позволяет изменить будущее и жить иначе, без обиды, злобы и мести. Будущее, освещенное прощением, позволяет посмотреть на прошлое другими глазами, более ясными, хотя все еще со слезами» (там же).

Наконец, Папа подтверждает, что миссионеры милосердия, как и в предыдущий Юбилей, понесут Божие прощение туда, где надежда подвергнута тяжкому испытанию: в тюрьмы, больницы, в те места, где попрано достоинство личности.



Заключение и логотип Юбилея: «На якоре надежды»

Заключение документа — горячий призыв слушать слово Божие, обращенное к нам на пути к Юбилею. Ищущие убежища в Господе, «мы слышим настойчивое увещание крепко ухватиться за надежду, нам предложенную. Ведь она — надежный и крепкий якорь для нашей жизни: надежда входит за завесу святилища, куда вошел Иисус, наш предтеча (Евр 6, 18–20)» (№ 25).

Образ якоря богат смыслами, и мы его видим на логотипе Юбилея. Четыре стилизованных фигуры означают человечество, происходящее с четырех концов Земли. Объятие этих фигур указывает на солидарность и братство, которыми должны быть объединены народы; первая фигура держится за крест Христов, знак надежды и якорь спасения. Под фигурами — волны, указывающие на то, что паломничество жизни не всегда проходит в спокойных водах. Поэтому нижняя часть креста преобразуется в якорь, символ стабильности: он означает надежду вопреки морскому волнению и спасение от Господа. А вокруг логотипа — дата Юбилея и девиз: Peregrinantes in spem, «Паломники надежды».

Булла завершается молитвой к Пресвятой Деве: «Надежда обретает в Богоматери высшую свидетельницу. В ней мы видим, что надежда не иллюзорный оптимизм, а дар благодати в реальной жизни» (№ 24). Вспоминается пророчество Симеона об оружии, пронзающем душу Марии (ср. Лк 2, 34–35), и Ее стояние у подножия креста: «В этих муках, перенесенных из любви, [Мария] стала нашей Матерью, Матерью надежды» (там же). Франциск вспоминает первое явление Девы, в 1531 году в Мехико, молодому Хуану Диего, одному из первых ацтеков, обращенных в христианство, с вестью надежды, сегодня повторяемой всем паломникам: «Не я ли здесь, твоя Мать?» (№ 24).

В письме к монсеньору Рино Физикелле, ответственному за Юбилей[24], Святой Отец рекомендует прожить 2024 год, в преддверии юбилейного, как «год, насыщенный молитвой, поставив „Отче наш”, […] жизненной программой для каждого ученика»[25].

Франциск написал «Юбилейную молитву»:

Отец небесный, вера, дарованная нам Тобою в Сыне Твоем Иисусе Христе, нашем брате, и огонь любви, излитой в наши сердца Духом Святым, да пробудят в нас блаженную надежду на пришествие Твоего Царства.

Да преобразит нас Твоя благодать в усердных возделывателей евангельских семян, заквашивающих человечество и космос, в доверчивом ожидании нового неба и новой земли, где после победы над силами зла явится навсегда Твоя слава.

Благодать Юбилея да оживит в нас, «паломниках надежды», жажду небесных благ и осенит весь мир радостью и миром нашего Искупителя. Тебе, Богу вечно благословенному, хвала и слава во веки. Аминь.

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ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] «Юбилей» происходит от еврейского слова jôbḗl, означающего бараний рог, который в иерусалимском храме применяли в качестве трубы, оповещая о дне искупления (Йом Киппур). Дата обретает особый смысл каждые 50 лет, в юбилейный год (shenàt hajôbḗl: ср. Лев 25, 13). После «семи седмиц лет, то есть семи раз по семь лет», пятидесятый год — «юбилей» (ст. 11). Он приносит всеобщее освобождение людей и имущества, и пусть каждый вернет себе свое наследие (ст. 10), а рабы — свободу. Хотя и трудный в исполнении, юбилей дает возможность восстановить правильные отношения с Богом и людьми, означает прощение долгов и предоставляет отдых земле. В Ветхом Завете — говорят историки — юбилей, идеал справедливости, по-видимому, так никогда и не был реализован (ср. R. de Vaux, Le Istituzioni dell’Antico Testamento, Torino, Marietti, 1964, 182–184). В Новом Завете термин «юбилей» не встречается, но Иисус намекает на него в Назарете, когда начинает Свое служение: ср. Лк 4, 18–22.

[2] Цифры в скобках указывают на параграфы буллы Spes non confundit. Текст находится здесь: vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/20240509_spes-non-confundit_bolla-giubileo2025.html

[3] Ср. A. Melloni, Il giubileo. Una storia, Bari — Roma, Laterza, 2015, 38–54.

[4] Иисус провозглашает перед Овечьими воротами, одним из входов в храм: «Я — дверь овцам». Эта формула указывает не только на «дверь», ведущую к Богу, но и на живой храм, где мы достигаем Господа Иисуса (ср. G. Ravasi, Giubileo. Il grande sabato, Milano, Mondadori, 2020, 57).

[5] 29 декабря Франциск откроет Святую дверь в базилику Св. Иоанна в Латеране, 1 января 2025 г. — в Санта-Мария-Маджоре, наконец, 5-го — в базилику Св. Павла за городской стеной. Три последние двери будут закрыты 28 декабря.

[6] В этот Юбилей не будет повторено открытие Святых дверей в отдельных епархиях, как в предыдущий, в 2015 г.

[7] II Ватиканский Вселенский Собор, Gaudium et spes, 7 декабря 1965, № 4.

[8] В этих параграфах воспроизведен курсив из текста буллы.

[9] Франциск, Энциклика Laudato si’ о заботе об общем доме, 24 мая 2015 г., № 50.

[10] Ср. Лк 4, 18–19, где Иисус цитирует Ис 61, 1–2, но опускает «день мщения Бога нашего».

[11] Эта идея напоминает об инициативе Иоанна XXIII: в декабре 1958 г. он встретился с заключенными римской тюрьмы «Царица Небесная».

[12] Ср. Франциск, Fratelli tutti, Энциклика о братстве и социальной дружбе, 3 октября 2020, № 262.

[13] Его же, Laudato si’, цит., № 51.

[14] II Ватиканский Вселенский Собор, Gaudium et spes, цит., № 21.

[15] Ср. Римский миссал, Префация I Мессы об усопших. Неслучайно — напоминает булла — долгое время первые христиане придавали восьмиугольную форму крещальному источнику: она указывает на восьмой день, день Мессии, воскресения (ср. № 20).

[16] Эту мысль подтверждают прекрасные слова св. Августина: «Когда я прильну к Тебе всем существом моим, исчезнет моя боль и печаль, и живой будет жизнь моя, целиком полная Тобой» (Августин Гиппонский, св., Исповедь, X, 28).

[17] Ср. A. Melloni, Il giubileo…, цит., 122.

[18] Франциск уже определил его как «духовное единство, связывающее нас, верующих, со святыми и блаженными, которым нет числа (ср. Откр 7, 4)» (Франциск, Misericordiae vultus, 11 апреля 2015, № 22).

[19] Там же.

[20] Там же. Ср. A. Melloni, Il giubileo…, цит., 119–122.

[21] Ср. Иоанн Павел II, св., Incarnationis mysterium, 29 ноября 1998 г., приложение к булле. На этот раз нормы были опубликованы отдельно Апостольской пенитенциарией 13 мая 2024 г. Можно получить юбилейную индульгенцию раз в день и применить к душам чистилища: верные, исповедавшись, причастившись и помолившись в намерениях Верховного Понтифика, должны будут совершить паломничество в одно из юбилейных мест (дан их список) или принять участие в делах милосердия и покаяния, таких как народные миссии, духовные упражнения, телесные и духовные дела милосердия и т. д. (ср. vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_penitenzieria-ap_20240513_norme-indulgenza-giubileo2025_it.html).

[22] Ср. Катехизис Католической Церкви, № 1472.

[23] Павел VI, св., Апостольское послание Apostolorum limina, 23 мая 1974 г., II.

[24] Монсеньор Физикелла — про-префект секции новой евангелизации (Дикастерия по евангелизации).

[25] Ср. iubilaeum2025.va/content/dam/iubilaeum2025/lettera-del-papa/3.2.-LetteraDelPapa.pdf/. В сети доступно пособие Научи нас молиться, подготовленное Дикастерией по евангелизации. Это один из документов, предназначенных для сопровождения верующих в пути к Святому году, на разных языках. Пособие поделено на секции, посвященные приходским общинам, семьям, молодежи, монастырям, катехизации, духовному затвору: iubilaeum2025.va/it/notizie/notizie-da-vatican-news/2024/sussidio-preghiera-giubileo-2025-dicastero-evangelizzazione.html/. Ср. R. Fisichella, «Sperare per tutti». Parole umane sulla speranza. Un’antologia, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2024.

Автор: Джанкарло Пани SJ

Источник: La Civiltà Cattolica