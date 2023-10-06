Празднования в честь основателя Ордена Братьев Меньших состоялись в Новосибирске (+ ФОТО)

В приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в городе Новосибирске, который заботливо окормляют отцы францисканцы, 3 и 4 октября прошли традиционные богослужения в честь святого Франциска Ассизского, основателя Ордена Братьев Меньших.

Накануне литургического дня памяти святого — 3 октября – в приходе прошла молитва-воспоминание о блаженной смерти бедняка из Ассизи (Transitus).

А вечером в среду, 4 октября, торжественную Мессу в главном католическом храме Левобережья возглавил Правящий Епископ Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт.

Его Преосвященству сослужили настоятель прихода о. Виталий Костюк OFM и настоятель Крестовоздвиженской обители о. Коррадо Трабукки OFM.

В своей проповеди отец Виталий поднял важный вопрос: «что Орден Братьев Меньших может предложить нашему обществу сегодня?». Основное послание проповеди заключалось в том, что братство, заложенное святым Франциском, может стать путем к поиску истины и духовному развитию для всех, особенно для молодежи. Орден предлагает опыт братства, основанный на высших духовных идеалах. Братство объединяет людей в искренней преданности друг другу из любви Богу. Такой братский путь доступен для всех, кто ищет истину, не ждет готовых ответов и готов изменить свою жизнь в духе святого Франциска. Путь братства в общине привлекает всех, кто ищет Истину и готов изменить свое отношение к себе и окружающему миру. Братья францисканцы приглашают всех присоединиться к своим инициативам и узнать больше о жизни Ордена в соответствии с Уставом, 800-летие которого отмечается в 2023 году. Братья францисканцы готовы помочь и поддержать всех, кто находится в поисках ответов на вопросы о своем призвании».

По завершении Святой Мессы верные прихода Непорочного Зачатия тепло поздравили Владыку Иосифа с днем рождения, а отца Виталия с годовщиной рукоположения в священники. В завершение поздравлений присутствующих ещё ожидал небольшой приятный сюрприз — совместное чаепитие, что добавило уютной францисканской радости для всех собравшихся в этот вечер.



Информацию любезно предоставил о. Виталий Костюк OFM