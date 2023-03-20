20 марта. Святой Праведный Иосиф, Обручник Пресвятой Девы Марии. Торжество

Торжество Святого Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Марии, обычно отмечаемое 19 марта, в нынешнем году из-за того, что этот день выпал на воскресенье, литургически перенесено на 20 марта (понедельник).

В некотором смысле этот праздник прерывает течение Великого Поста. Иосиф и Мария совместно заботились о Младенце Иисусе. Они и сейчас находятся ближе всего к Нему. Исключая Деву Марию, нет более великого святого, чем Иосиф. Если на земле этот Праведник был главой Святого Семейства и заботился о его членах, то теперь он окружает своим попечением Вселенскую Церковь.

Также в этот день свое тезоименитство отмечает ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт.

Празднование в честь Святого Иосифа прочно вошло в традицию к XV веку, а в 1621 г. стало обязательным во всей Западной Церкви. 8 декабря 1870 г. Папа Пий IX провозгласил Святого Иосифа Покровителем Вселенской Церкви. Отцовство Иосифа касается не только Иисуса, но и Церкви, продолжающей на земле спасительную миссию Христа. Папа Иоанн XXIII включил упоминание имени Святого Иосифа в Римский канон, а Декретом Конгрегации богослужения и дисциплины Таинств от 1 мая 2013 г. это упоминание было также внесено во II, III и IV Евхаристические молитвы Римского Миссала, чтобы во всей Церкви ежедневно прославлялось имя того, кто имел счастье жить в физическом присутствии Господа на земле.

Вот верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над домашними своими , — гласит Входной антифон Мессы этого дня. «Домашние» – это Святое Семейство из Назарета – Божественное сокровище, доверенное на земле святому Иосифу, верному и благоразумному рабу. Ему-то Иосиф посвятил всю свою жизнь – полностью и безраздельно. «Домашние» Господа – это также Церковь, видящая в святом Иосифе своего покровителя и заступника. Он – простой труженик, однако одаренный особым расположением Бога, поручившего ему исполнить ни с чем несравнимую роль в деле нашего Спасения. Возможность постоянного общения с Иисусом и Марией доставляла ему великую радость.

С другой стороны, с этим были связаны и многие скорби. Так, Иосифу пришлось столкнуться с тайной Марии, которую он первоначально не понимал. Его семья жила в Вифлееме в крайней нищете. Затем ему довелось выслушать странное пророчество Симеона о страждущем Спасителе, поспешно бежать в Египет, выживать в чужой стране, не имея никаких средств к существованию; а затем – по возвращении из Египта – вновь бежать, на этот раз от иудейского царя Архелая…

Иосиф всегда отличался исключительной верностью Богу. Ради послушания Его воле этот Святой умел пожертвовать своими планами и соображениями. Всю свою жизнь он посвятил Иисусу и Марии, а также исполнению доверенной ему Богом миссии. Его самое главное качество – верность Богу, ближним и своему призванию. Хорошо, добрый и верный раб! войди в радость господина твоего (Причастный антифон, Мф 25,21). Эти слова наверняка услышал святой Иосиф в награду за исполненную на земле миссию. Эти благословенные, самые прекрасные в мире слова Господь обратит и к нам, если мы проявим верность своему призванию, пусть нам и придется терпеть скорби, проходить через испытания и неоднократно начинать всё сначала со всей простотой и смирением сердца.

И в еще одной литургической молитве сегодняшнего дня подчеркнута верность святого Иосифа: Всемогущий Боже, Ты доверил святому Иосифу хранить тайну спасения рода человеческого в самом ее начале. Молим Тебя: его заступничеством да послужит Церковь Твоя осуществлению спасения всех людей. Господь словно бы напоминает нам о необходимости хранить верность собственным обязательствам по отношению к Нему и другим людям, как и своему призванию, связанному с исполнением Божественной воли в конкретном индивидуальном случае. Мы хорошо знаем, что именно от этого зависит наше счастье, как и счастье окружающих. В жизни святого Иосифа случалось разное, причем ситуация далеко не всегда складывалась благоприятно с человеческой точки зрения. Однако Патриарх был тверд как скала и искал помощи у Бога. Ничто не могло сбить его с пути. Он оправдал доверие Господа, поручившего ему Свою земную Семью.

Разве жизнь святого Иосифа не была без остатка посвящена исполнению миссии, к которой он был призван? Обручник Девы Марии, юридический отец Иисуса Христа, всё свое внимание сосредоточил исключительно на Них и на служении Им. В каком-то смысле он не принадлежал самому себе, перестал заниматься собой с той минуты, когда, будучи наставлен ангелом в своем первом сне, вполне подчинился намерениям Божиим относительно своей семьи и, приняв Марию, свою Невесту, начал жить для тех, кто был вверен его попечению. Господу было угодно доверить ему домашних Своих, и Иосиф не обманул доверия. Господь положился на него, а он остался непоколебим во всех испытаниях. Господь рассчитывает так же и на нас.

Так попросим же Святого Патриарха помочь нам до конца исполнить волю Божию, касающуюся как «великих дел», так и «мелочей». Попросим его научить нас радости и самоотвержению, благодаря которым многие наши ближние сумеют найти свой путь, ведущий на небеса. Сегодня – наиболее подходящий случай для этого.