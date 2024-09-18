18 сентября. Святая Хильдегарда Бингенская, дева и Учитель Церкви. Память

Яркая представительница «слабого пола» XII века, святая Хильдегарда Бингенская внесла ценный вклад в развитие Церкви своего времени, должным образом используя дары, полученные от Бога и проявив себя женщиной острого ума, глубокой восприимчивости и признанным духовным авторитетом. Восхищает размах её интересов, выходящих за горизонты эпохи, в которой она жила. Её творчество сравнивали с творчеством великого философа Авиценны. Господь наделил ее пророческим духом и тонкой способностью различать знамения времен. Она была единственной женщиной Средневековья, которая учила, и первой, получившей согласие Папы на написание теологических работ. Она поучала королей и критиковала пап, причём в самую мизогиническую из эпох. Она имела обостренную любовь к природе, занималась медициной, поэзией, музыкой. Но превыше всего святая Хильдегарда питала преданную любовь ко Христу и Его Церкви.

О жизни святой Хильдегарды, её деятельности и совершенных ею чудесах можно прочитать в Acta Inquisitions, документе, который монахини из Рупертсберга представили в Риме. Дополнительными источниками информации являются хроники, архивы, акты, предоставляющие привилегии и дары монастырям, руководимыми Хильдегардой.

Она появилась на свет летом 1098 г. в Бермерсхайме, около двадцати километров от Майнца. Её родители, Мехтильда и Хильдеберт, были небогатыми дворянами. Хильдегарда была их десятым ребёнком и, согласно традиции, была предназначена для монастыря (хотя материальные соображения, по-видимому, тоже имели значение, так как достойное содержание многочисленного потомства, наверняка, было тяжёлым делом для родителей).

О её детстве известно немного. Биографы упоминают, что в детстве ей была характерна необычная чистота и зрелость. Такого рода утверждение очень часто встречается в биографиях святых, так что его можно считать стереотипной формулировкой. Однако сама Хильдегарда признавалась в Житии, что первое видение имела, когда ей ещё не исполнилось пяти лет.

Судя по всему, имелась в виду описанная в Acta Inquisitions история, когда маленькая Хильдегарда, будучи на прогулке с няней, указала на беременную корову и описала внешний вид не родившегося ещё телёнка. Новорожденный телёнок выглядел в точности так, как его описала девочка.

Хильдегарда была болезненным ребёнком, много времени проводила в постели, что, как разъясняется в Житии, затрудняло ей познание мира. Будучи маленькой девочкой, она пробовала со страхом и стыдом скрыть характер своих переживаний, но во время видений говорила вещи, которые были непонятны для окружающих, и её поведение беспокоило близких. Это, по-видимому, убедило её родителей, что решение отдать дочь Церкви было правильным.

В возрасте восьми лет Хильдегарду отдали в ближайший монастырь под опеку отшельницы Ютты. В часовне св. Роха в Бингене сохранился алтарь, представляющий родителей, отдающих маленькую Хильдегарду трём бенедиктинцам. В церкви аббатства в Айбингене находится фреска, посвящённая этому событию. С точки зрения современного человека такое решение представляется весьма драматичным, однако следует отдавать себе отчёт, что отношение к детям во времена Средневековья принципиально отличалось от сегодняшнего. Детей в возрасте нескольких лет отдавали в чужие дома, чтобы они получили воспитание и познакомились с влиятельными людьми. Мещанских детей отдавали на обучение профессии, а бедные семьи отдавали детей, если не могли их прокормить. Детей ценили как рабочую силу и гарантию помощи для родителей в старости. В возрасте семи лет их могли уже считать взрослыми. Возраст, когда детей начинали считать взрослыми, зависел от социального и финансового статуса семьи, а также от местных обычаев. При этом взрослость означала обязанности, а не освобождение от отцовской власти. Кроме того, господствовало убеждение, что настоящее время — это только мгновение в вечности, а жизнь в аскетизме — самый надёжный способ достижения Спасения. В силу всех этих обстоятельств мы можем с уверенностью предполагать, что решение отдать болезненную девочку, проявлявшую сверхъестественные способности, которые более подходят монахине, чем жене и матери, не было столь трудным и драматичным, как может нам показаться сегодня. Кроме того, следует помнить, что только в монастыре она могла получить образование, конечно, несравнимое с тем, которое было доступно для мужчин, но всё равно лучшее, на которое в те времена могла рассчитывать женщина.

Хильдегарда не раз в своих произведениях упоминала своё невежество, необразованность, но не следует воспринимать это дословно, потому что такие декларации часто можно встретить в средневековых агиографических произведениях. Они служили тому, чтобы подчеркнуть простоту автора и действие сверхъестественных сил. Некоторые исследователи считают, что Хильдегарда только диктовала описания своих видений или сама их записывала, но переписывал и исправлял эти тексты её секретарь Вольмар. Однако сохранилось письмо, которое Хильдеграда написала уже после смерти этого монаха, а его изысканный стиль не оставляет сомнений относительно авторства. Латинский язык Хильдегарды часто не является формально правильным, но способен передавать всяческие оттенки духовных состояний.

В четырнадцать лет Хильдегарда приняла монашеские обеты и получила посвящение от бамберского епископа Отто. В течение двадцати лет скит превратился в полноценный женский монастырь, во главе которого встала Ютта, чья добродетельная и аскетическая жизнь привлекла многих девушек. С ростом общины появилась возможность для того, чтобы монахини сами творили Opus Dei вместо того, чтобы пассивно участвовать в службах монахов. Судя по всему, Хильдегарда сама сочиняла музыку и песни. Другим её занятием была медицинская опека над сёстрами, а иногда и над окрестным населением (это объясняет знакомство Хильдеграды с гинекологией и акушерством).

В 1136 г. умерла Ютта, и Хильдегарда, которой тогда было 38 лет, стала её преемницей. У неё, как и раньше, бывали видения, но до тех пор она рассказывала о них только Ютте и своему исповеднику Вольмару. Однако теперь это должно было измениться. Как пишет Хильдегарда в Scivias: «И так на сорок третьем году моей земной жизни, когда я с великим страхом и дрожа от напряжения созерцала небесное видение, увидела великую ясность, в которой слышен был голос с небес, говоривший мне такие слова: «O человек ничтожный, прах из праха, гниль порчи, расскажи и опиши всё, что видишь и слышишь»».

Хильдегарда не сразу стала записывать свои видения и делать их доступными широкой публике. Она испытывала сомнения, что представляется вполне понятным, принимая во внимание, что Церковь запрещала женщинам учить и высказываться по вопросам веры. Необходимо было божественное вмешательство в виде тяжёлой и длительной болезни, своеобразного наказания за ослушание, чтобы убедить Хильдегарду записывать свои видения.

Аббат Куно из Дизибоденберга положительно оценил записывание видений, свою поддержку выразил также архиепископ Майнца Генрих I. По их настоянию Хильдегарда продолжила записи и за десять лет записала 26 видений, составивших главный её труд Scivias, визионерское изображение всего круга бытия от Троицы до Страшного Суда.

Хильдегарда, однако, нуждалась в дополнительном подтверждении и в связи с этим написала письмо Бернарду Клервоскому, которого в то время, несомненно, считали крупнейшим теологическим авторитетом. На Бернарда видения Хильдегарды произвели большое впечатление, и он попросил, чтобы она молилась за него и за его общину. Благодаря его поддержке, находившийся на Синоде в Тревире Папа Евгений III выслал комиссию для проверки подлинности откровений. Затем он прочитал собравшимся духовные фрагменты трактата Хильдегарды, предоставил им имприматур, признал трудом, вдохновленным Богом, и дал согласие на его распространение среди верующих. Это убедило Хильдегарду и придало ей уверенности в себе, хотя она продолжала подчёркивать, что является только бедной женщиной, убогой служанкой, которую Бог выбрал своим орудием, чтобы пристыдить могущественных, и что все, записываемое ею, происходит исключительно от Бога.

В 1148 г. Хильдегарда в очередном видении получила распоряжение перенести свою общину и основать новый монастырь в Рупертсберге под Бингеном. Этим планам воспротивился аббат Куно, который был непосредственным начальником Хильдегарды, а она была обязана ему безусловно подчиняться. Можно предположить, что его мнение было мотивировано тем, что уход монахинь, происходящих из благородных родов, означал утрату контроля над ними и тем имуществом, которое они привнесли. Кроме того, место, указанное Хильдегардой, казалось неудачным — это была пустошь, к тому же с недостатком воды.

Однако Хильдегарда не собиралась отказываться от своих планов, тем более потому, что откладывание исполнения полученного в видении распоряжения принесло ей тяжёлую болезнь. Ей также удалось добиться поддержки своих планов со стороны маркграфини фон Штаде и архиепископа Майнца Генриха I. При таких аргументах Куно вынужден был согласиться на отсоединение женской общины, и в 1150 г. Хильдегарда со своими монахинями (источники сообщают, что было их от 18 до 20) перебралась в Рупертсберг.

Начало было очень трудным, некоторые монахини, которые не привыкли к таким спартанским условиям, бунтовали и даже покидали монастырь. В этих трудных моментах опорой для Хильдегарды была Рихарда фон Штаде, которая была её секретаршей и к которой она относилась как к дочери.

Со временем оказалось, что выбор места для нового монастыря был очень удачен. В середине XII в. Бинген стал главным городским центром при среднем Рейне, Наэ и нижнем Майне. О его значении свидетельствует, в частности, тот факт, что император Фридрих I в 1152-1179 годах, то есть при жизни Хильдегарды, был там более двенадцати раз, а в соседнем Ингельхайме находилась со времён Каролингов одна из важнейших императорских резиденций. Это означало, что Хильдегарда со своими монахинями оказалась в центре развития событий. Ситуация ордена постепенно улучшалась, начали поступать дары от местных жителей, что обеспечило общине благосостояние. В собственность монастыря перешёл также принадлежавший роду Хильдегарды Бермерсхайм.

Монастырь бенедиктинок на территории аббатства Святой Хильдегарды



Конфликт с прежним орденом закончился в 1158 г., когда архиепископ Майнца Арнольд официально утвердил всё принадлежавшее монастырю имущество и урегулировал его отношения с аббатством святого Дисибода. В 1163 г. удалось даже получить письмо, дающее охрану монастырю, от императора Фридриха Барбароссы. С тех пор женский монастырь, аббатисой которого была Хильдегарда, подчинялся исключительно архиепископу; аббат из Дисибоденберга имел только право и обязанность назначать для него капеллана. Хильдегарда, которая ранее находилась в тени Ютты, а позднее, как её преемница, должна была подчиняться аббату мужской общины, начала пользоваться большим признанием и уважением.

Община динамично развивалась и стала насчитывать уже 50 монахинь, а также слуг обоих полов. В монастыре имелись комнаты для гостей. В 1165 году общине Хильдегарды был передан также бывший монастырь августинцев в соседнем Айбингене, куда Хильдегарда регулярно плавала на лодке, чтобы контролировать функционирование ордена.

Несмотря на то, что Хильдегарда ввела в своём монастыре строгие правила, она не была сторонницей крайнего аскетизма, который пропагандировала Ютта. Хильдегарда имела гармоническое видение мира и тело считала не врагом души, а её слугой. Поэтому она предостерегала перед чрезмерным умерщвлением плоти, которое может быть результатом дьявольских искушений и приводить скорее к гордости, чем к добродетели.

Хильдегарда вела весьма обширную переписку. Сохранилось около 300 написанных ею писем, считающихся подлинными, и часть писем, адресатом которых была она сама. Среди корреспондентов были такие могущественные особы, как папы, император Фридрих Барбаросса, король Англии Генрих II, королева Элеонора, византийская императрица Елена, а также архиепископы, епископы, аббаты, священники, монахини, монахи, визионерка Елизавета из Шёнау, а также светские люди различных сословий со всей Европы. Чаще всего Хильдегарду просили о молитве, совете, словах поддержки, а также задавали конкретные вопросы о будущем. Эти письма свидетельствуют о том, что монахиня пользовалась огромным авторитетом, а также о том, что её корреспонденты верили в её дар ясновидения. Некоторые письма подтверждали, что предсказания действительно сбывались. Так, например, письмо от Фридриха Барбароссы, в котором он утверждал, что сбылось то, что предсказала ему Хильдегарда во время встречи в королевском дворце в Ингельхайме.

Вначале Хильдегарда хорошо относилась к Фридриху Барбароссе, давала ему советы, призывала к праведным делам, предостерегала от жадности, рекомендовала умеренность. Однако, когда император стал противником Папы Алекасндра III и трижды добился выбора преданных себе антипап, Хильдегарда изменила отношение к нему и, не колеблясь, очень остро его раскритиковала. А когда сочла нужным, осмелилась критиковать даже Папу Анастасия IV, которого считала слишком слабым человеком, чтобы восседать на троне апостольской столицы в такое бурное время.

О том, что Хильдегарда была незаурядной, отважной личностью, говорившей правду в глаза, свидетельствуют не только письма, в которых она критикует величайших правителей и авторитеты своего времени. Особенно изумляют её путешествия, во время которых она публично наставляла и поучала людей духовных и светских. Во времена, когда женщины не могли выполнять публичных функций в жизни Церкви (этот запрет, провозглашённый св. Павлом, был включён в каноническое право), а уж тем более им было запрещено публично учить, Хильдегарда проповедовала в соборах, в залах капитулов и в монастырских церквях. Она учила аббатов, как управлять монастырями, предостерегала духовных лидеров Церкви по поводу народного восстания, которое, как она предсказывала, приведёт к падению священства. Некоторые исследователи интерпретируют эти предостережения как прозрение Реформации XVI в.

Несомненно, Хильдегарду воспринимали как посредницу, пророчицу, которая передаёт и объясняет Божьи тайны. Свою публичную деятельность она начала в возрасте шестидесяти лет, что в те времена было возрастом весьма преклонным, была монахиней с безупречной репутацией, соединённой особенной связью со Святым Духом, что официально подтвердили Папа и величайший теологический авторитет того времени Бернард Клервоский. Ортодоксальность Хильдегарды не вызывала сомнений, о чём может свидетельствовать произнесение ею в Майнце по просьбе тамошних священников проповеди против катаров. К тому же она была необычной личностью, непоколебимо верящей в свою миссию и правильность своих дел.

Но Хильдегарда была не только мистиком. Она также занималась изучением медицины, ботаники и музыки.

Её книга «Physica» представляет собой энциклопедию медицинских знаний того времени и считается важным источником информации о средневековой медицине. Многие медицинские наставления Хильдегарды имеют историческую ценность, но есть также сведения и советы, не потерявшие свою актуальность и сегодня. В «Книге об искусстве исцеления» Хильдегарда обращается к человеческому телу, его органам и функциям, причинам болезней, описывает лечебное действие различных трав. В своих трудах она подробно описывает способы лечения и даёт рекомендации по здоровому образу жизни.

Кроме того, Хильдегарда была талантливым композитором. Её музыкальные произведения отличаются глубоким духовным содержанием и выразительным мелодическим стилем. Она создала не только музыку, но и собственную форму литургии, которая сочетала в себе поэтические тексты и духовные гимны.

В 1150-х гг. она собрала многие свои произведения, написанные для литургических нужд её монастыря и соседних общин, в сборнике под названием «Гармоническая симфония небесных откровений» (Symphonia armonie celestium revelationum). В него вошло более семидесяти одноголосных распевов (антифоны, респонсории, секвенции, гимны), сгруппированные по определённым литургическим темам, причём особое внимание уделялось Пресвятой Деве Марии и св. Урсуле. Сохранилась её литургическая драма «Действо о добродетелях» (Ordo virtutum), которая посвящена теме борьбы за душу человеческую между персонифицированными добродетелями и дьяволом.

По сути Ordo virtutum является первым в истории представлением в средневековом жанре моралите́; литургическая драма была исполнена монахинями монастыря Хильдегарды в 1152 году на освящении церкви в Рупертсберге.

Хильдегарда умерла 17 сентября 1179 года в основанном ею монастыре Рупертсберг под Бингеном. Источники сообщают, что она точно предсказала дату своей смерти.

Её житие было написано двумя монахами, Готфридом и Теодорихом. Она не была официально канонизирована, но почиталась как святая. В октябре 2012 года Папа Бенедикт XVI официально канонизировал Хильдегарду Бингенскую и провозгласил её Учителем Церкви.

Рака с мощами святой Хильдегарды Бингенской в церкви в Айбингене (Рюдесхайм-на-Рейне):



(По материалам статей: «Мистицизм Хильдегарды Бингенской» Агнешки Щап, портала «Вселенская Церковь по-русски» и Википедии)