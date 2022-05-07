В Санкт-Петербургской семинарии — первый выпуск кандидатов в постоянные диаконы

6 мая 2022 года кандидаты в постоянные диаконы сдали выпускные экзамены в Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов».

Как сообщается в паблике учебного заведения: «это первый выпуск кандидатов в России. Сердечно их поздравляем, желаем духовного роста и плодотворного служения людям».

Подготовка постоянных диаконов в России обсуждалась давно, и Санкт-петербургской семинарии было поручено разработать учебную программу для формации кандидатов. Хотя курсы в семинарии в большей мере обычно нацелены на интеллектуальную подготовку, кандидаты получили также и хороший опыт общинной литургической жизни и братского общения.

Напомним, что все вопросы, связанные с функционированием института постоянных диаконов в нашей стране, находятся в компетенции Конференции католических епископов России. Её решения по этим вопросам нуждаются в утверждении Святейшего Престола. В апреле 2013 года Конференция католических епископов России, начав работу в этом направлении, установила критерии для кандидатов в постоянные диаконы: это должны быть женатые мужчины, не моложе 35 лет, с опытом жизни в образцовом браке не менее 5 лет, прошедшие соответствующую духовную и богословскую подготовку.

5 января 2016 г. Папа Франциск подтвердил установление института постоянных диаконов в католических епархиях России и связанной с этим формации.

Российские епископы в октябре 2017 г. приняли документ «Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации».

Во время визита ad limina в феврале-марте 2018 г. епископы посетили Конгрегацию по делам духовенства, где обсуждали, «прежде всего, вопросы, связанные с формацией — семинаристов, постоянных диаконов, и постоянной формацией священников».

Диаконы в Католической Церкви — это рукоположенные священнослужители, с определенными правами и обязанностями. И естественно, что перед рукоположением они должны были быть должным образом проверены и подготовлены.

Курс подготовки нынешних кандидатов продлился 4 года.