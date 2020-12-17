Папа: для достижения мира необходима «культура заботы»

17 декабря в Зале печати Св. Престола состоялась презентация Послания Папы Франциска на Всемирный день мира 1 января 2021 года. В этом году его темой стала «Культура заботы как путь мира». Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«2020 год, — пишет Святейший Отец, — был отмечен серьезным санитарным кризисом COVID-19, превратившимся в многосекторный и глобальный феномен, усугубив такие тесно связанные между собой кризисы, как климатический, продовольственный, экономический и миграционный кризис, и породив тяжелые страдания и неудобства». Многие проявили в этот период огромную щедрость, иногда ценой жизни, однако «приходится с болью констатировать, что наряду с многочисленными свидетельствами любви и солидарности, к сожалению, новый подъем переживают различные формы национализма, расизма, ксенофобии, а также войны и конфликты, сеющие смерть и разрушение». Все это показывает, насколько важно заботиться друг о друге, подчеркивает Папа, поясняя выбор тем: культура заботы призвана преодолеть культуру безразличия и культуру отбросов, которая, увы, часто преобладает в сегодняшнем мире.

Папа раскрывает тему заботы, оберегания с богословской точки зрения, ссылаясь на библейские источники: на повествования о сотворении мира, на пророческую традицию и, наконец, на служение Иисуса Христа. Отметив, что дела милосердия составляли ядро служения любви в первоначальной Церкви, Папа Франциск напоминает о принципах социального учения Католической Церкви, которые, по его убеждению, должны стать компасом для Церкви и для всего мира: с помощью этого компаса человечество призвано взять общий курс, общее направление, с тем чтобы процесс глобализации стал поистине человечным, стал бы проявлением «культуры заботы». Эта культура должна вдохновлять и отношения между нациями, при условии, что каждый задумается о том, как обратить собственное сердце и изменить менталитет, чтобы по-настоящему стремиться к миру.

«В это время, когда лодка человечества, сотрясаемая бурей кризиса, с трудом продвигается в поисках более спокойного и ясного горизонта, — пишет Папа в конце послания, — штурвал достоинства человека и ʺкомпасʺ основных социальных принципов могут позволить нас перемещаться по надежному и совместному курсу».