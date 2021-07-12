Греко-католики и православные отмечают Петров день

Сегодня греко-католики и православные верующие, живущие по юлианскому календарю, отмечают праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который в народе именует Петровым днем.

Русская Православная Церковь относит день Петра и Павла к числу «великих праздников». Они хоть и уступают по значимости «двунадесятым» (двенадцати главным торжествам церковного календаря), но все же празднуются по-особому. В их число также входят Обрезание Господне (14 января), Рождество Иоанна Предтечи (7 июля), Усекновение его главы (11 сентября), а также Покров Богородицы (14 октября).

Из всех апостолов Церковь неслучайно выделяет именно Петра и Павла. «И Я говорю тебе: ты – Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее», – обратился Спаситель к Петру. Поэтому Церковь считает его первоверховным апостолом.

Павел же (Савл до обращения) вряд ли видел Иисуса во время его земной жизни. После воскресения Христа он был в числе гонителей христиан. Но однажды, когда он направлялся в Дамаск, разверзлись небеса, – и оттуда раздался голос: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» От божественного света Савл ослеп. Но через три дня он был крещен и прозрел. После Павел обратил в христианство большое число современников, основал множество общин по всей Римской империи. Также он внес огромный вклад в развитие христианского вероучения. За эти заслуги Церковь провозгласила и его первоверховным апостолом – наравне с Петром.

Первые упоминания о празднике восходят к IV веку. Согласно Священному Преданию христианской церкви, праздник сначала стали отмечать в Риме, епископы которого ведут своё преемство от апостола Петра. 29 июня 258 года в Риме было совершено перенесение мощей апостолов Петра и Павла. Со временем содержание этого события было утрачено, и день 29 июня стал рассматриваться как день общего мученичества святых Петра и Павла. Об этом пишет Блаженный Августин: «В один день совершаем память страдания обоих апостолов этих, хотя они пострадали в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно».

Около 324 года, при императоре Константине в обеих столицах Римской империи, Риме и Константинополе, были построены первые храмы в честь первоверховных апостолов. С этого времени праздник стал особо значимым, великим, а литургия торжественной.

Русская Православная Церковь сохранила старый, Юлианский, календарь, отличающийся от светского на 13 дней. Дата праздника по современному календарю – 12 июля.

Петров день знаменует собой окончание Петрова поста. В этот день верующие идут в храм на праздничную службу. А после могут собраться за праздничным столом, чтобы разговеться. В старину в этот день не было принято заниматься тяжелым физическим трудом, поскольку это было несовместимо с походом в храм на литургию и церковным празднованием. Также, по уставу, в этот день нельзя венчаться.

Наиболее расхожая поговорка, связанная с праздником апостолов – «Петр и Павел день убавил». Ее смысл в том, что начиная с этого времени продолжительность светового дня постепенно сокращается. Если на Петров день жарко, то, согласно приметам, значит нужно начинать покос.



Источники: РИА Новости, Правмир