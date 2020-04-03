15-я годовщина блаженной кончины святого Папы Иоанна Павла II была отмечена в Ватикане святой Мессой

2 апреля, в 15-ю годовщину завершения земного пути святого Иоанна Павла II, Папский элемозинарий и председатель Папского Комитета Международных Евхаристических Конгрессов сослужили Святую Мессу у гробницы Папы-поляка. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

При алтаре часовни Святого Себастьяна в соборе Святого Петра кардинал Конрад Краевский и архиепископ Пьеро Марини почтили память святого Понтифика, которому они служили на протяжении многих лет на посту церемониймейстеров.

1 апреля – во время общей аудиенции из библиотеки Апостольского дворца – Папа Франциск приветствовал польских верующих и призвал их довериться Божественному милосердию и небесному заступничеству святого Иоанна Павла II в эти тяжёлые дни, когда современный человек «видит на горизонте цивилизации знаки смерти, ставшие ещё более явными». Ранее Святейший Отец говорил о Папе Войтыле: «Я вспоминаю о нём как о великом свидетеле страдающего, умершего и воскресшего Христа. Пусть его пример и свидетельство будут всегда живы среди нас».