14 февраля Папа Франциск поздравил верных с праздником Святых Кирилла и Мефодия и упомянул о скором начале Великого Поста

После прочтения полуденной молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 14 февраля Папа Франциск упомянул о скором начале Великого Поста и об апостольской харизме покровителей Европы святых Кирилла и Мефодия, которые нашли «новые пути для благовестия». Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«Сегодня праздник Святых Кирилла и Мефодия, евангелизаторов славянских народов, которых святой Иоанн Павел II провозгласил покровителями Европы, – сказал, в частности, Святейший Отец. – Я с любовью приветствую все общины, живущие на территориях, евангелизированных Святыми Братьями. Пусть их заступничество поможет нам найти новые формы возвещения Евангелия. Братья не побоялись применить новые подходы к благовестию. Пусть их заступничеством христианские Церкви возрастают в своем желании идти к полному единству, уважая различия».

«В ближайшую среду мы начинаем Великий Пост, – продолжил Римский Первосвященник. – Так пусть же он станет благоприятным временем для того, чтобы придать смысл веры и надежды кризису, который мы переживаем».