13 сентября. Святой Иоанн Златоуст, епископ и Учитель Церкви. Память

Святой Иоанн Златоуст – епископ Константинополя, блестящий проповедник, богослов, моралист и церковный писатель. Исповедник веры, пострадавший от гонений власти и умерший в ссылке. В Церквах византийской традиции почитается как один из трех, наряду с Василием Великим и Григорием Назианским (Богословом), «Вселенских Святителей и Учителей Церкви». Его именем названа Литургия, обычно совершаемая в храмах византийского обряда.

Иоанн, за свой проповеднический дар позднее прозванный «Златоустом», родился в третьем по величине и значимости городе Римской империи, Антиохии Сирийской, в 347 г. Именно в этом городе исповедники Христа еще в апостольские времена впервые стали называться «христианами». Именно в этой общине подвизались Варнава и «Апостол народов» Павел. Именно ее первым епископом был Первоверховный Апостол Петр. Именно здесь возникла крупнейшая богословская школа (другой была Александрийская), определившая существенные направления интеллектуального развития древней Церкви. Антиохия была также центром светского образования. И если в деревнях Сирии говорили практически на языке Иисуса Христа и двенадцати апостолов – одном из диалектов арамейского, то в городе слышалась изысканная греческая речь и велись ученые беседы на сложнейшие философские и богословские темы.

Семья Иоанна была христианской, а его отец Секунд занимал пост государственного чиновника. Но он умер вскоре после рождения первенца, и его 20-летняя вдова Анфуса не стала более выходить замуж, а отдала все силы воспитанию сына. Иоанна с детства отличала глубокая религиозность, он рано начал углубленно изучать Священное Писание, но и его общее образование было блестящим. Так языческий ритор Либаний считал его своим лучшим учеником. Иоанн принял Крещение от епископа Антиохии Мелетия в возрасте 20-ти лет (тогда еще не сложился обычай крестить младенцев), а спустя три года был посвящен в чтецы. Он продолжил свое образование в местной богословской школе, где его соучеником был другой известный в будущем богослов, Феодор Мопсуэстийский, а преподавателями – пресвитеры Флавиан и Диодор Тарсийский. Тогда же ему было предложено пресвитерское рукоположение, но Иоанн решительно отказался, написав при этом одно из первых своих творений, «Шесть слов о священстве», где размышлял о величайшей ответственности, связанной с пастырским служением. Вскоре он принял монашество и покинул город, чтобы вести отшельническую жизнь, причем два года провел в полном безмолвии.

Здесь нужно принять во внимание и сам контекст эпохи – второй половины IV столетия. Старики тогда еще могли помнить время жесточайших гонений на христианство. Еще не так давно пришлось пережить и попытку языческого реванша, связанную (с недолгой, правда) деятельностью императора Юлиана Отступника. Однако империя чем дальше, тем больше становилась христианской, и этот процесс уже тогда выглядел необратимым. В Церковь стало приходить множество людей, но лишь немногие из них имели настоящую духовную жажду. Приходили, потому что «все так делают», потому что это угодно властям и служит успешному продвижению по карьерной лестнице, приходили и просто из любопытства, сохраняя при этом совершенно языческий менталитет, не понимая, чем поклонение Христу принципиально отличается от поклонения языческим божествам, которое они практиковали ранее. В этих условиях «девальвации» христианского имени монашество стало путем исхода для тех, кто хотел подлинно всей своей жизнью следовать за Христом. Иоанн воспел путь иночества в двух своих произведениях, написанных в годы уединения: «Против вооружающихся на ищущих монашества» и «Сравнение власти богатства и преимуществ царских с истинным христианским любомудрием монашеской жизни».

После пяти лет тяжкого монашеского искуса здоровье Иоанна пошатнулось, и его уговорили вернуться в Антиохию, где в 381 г. Мелетий Антиохийский рукоположил его во диаконы. Из под пера диакона Иоанна выходит новая серия богословских и моралистических творений: «О провидении», «Книга о девстве», «К молодой вдове» (два слова), «Книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников».

В 386 г. Иоанна наконец возводят в сан пресвитера и возлагают на него обязанности главного проповедника Антиохии. Тут-то он и получает прозвище, под которым стал известен в веках – «Златоуст» (по-гречески Хризостомос). Двенадцать лет Иоанн регулярно проповедовал дважды в неделю, а иногда и ежедневно. По мотивам этих проповедей и в ходе подготовки к ним им были написаны толкования на ряд книг Священного Писания, множество бесед на отдельные библейские фрагменты, поучения на праздники, речи в похвалу святых, апологетические и антиеретические произведения.

В центре его проповеди всегда было Священное Писание. Сам Иоанн писал об этом так: «От незнания Писания произошли бесчисленные бедствия: отсюда произросла великая зараза ересей, отсюда – нерадивое житье, бесполезные труды. Подобно тому, как лишенные материального света не могут прямо идти, так и не взирающие на луч божественного Писания вынуждаются много и часто грешить, так как поистине ходят в самой глубокой тьме».

Но интерес Иоанна к Писанию никогда не был абстрактно-теоретическим: самым важным для него было жить по Евангелию, и этому он стремился научить свою паству. Его проповеди не имеют ничего общего со скучными богословскими лекциями с обильным библейским цитированием.

Слава Златоустого Проповедника не осталась без внимания властей, и когда в 397 г. скончался Константинопольский архиепископ Нектарий, император Аркадий уговорил Иоанна занять столичную церковную кафедру, желая иметь у себя лучшего проповедника и лучшее богословское перо империи.

Новопоставленный епископ Иоанн проводит литургическую реформу, наводит порядок среди клира, устраняя недостойных, а от остальных требуя пастырской ревности и чистоты жизни. Он распродает роскошное убранство архиепископского дворца, а на вырученные средства открывает больницы для страждущих и гостиницы для паломников. Быть епископом для Иоанна, значит, забывая о себе, самоотверженно служить народу Божию, а не упиваться почестями высокопоставленного государственного чиновника.

Больше всего возмущало Иоанна вопиющее социальное расслоение в среде Церкви, особенно заметное в столице. Простота первых христианских общин к тому времени успела уже почти забыться, и персонажей евангельской притчи о богаче и нищем можно было сплошь да рядом встретить в реальной жизни: формально они считались братьями во Христе, но на деле их разделяла громадная дистанция. Да и многие пастыри стали воспринимать свою позицию по аналогии с позицией светского начальника: как источник земной власти, доходов и привилегий. Против всех этих вещей и был направлен гнев Златоуста, которому он постоянно давал выход в своих пламенных проповедях. Разумеется, если у большинства паствы эти слова находили самую горячую поддержку, то у многих других, особенно среди «сильных мира сего», вызывали раздражение, которое постепенно стало переходить в прямую ненависть к архипастырю и желание избавиться от него.

Так Иоанн Златоуст оказался втянутым в конфликт с императорским двором. Властная и волевая супруга императора Аркадия Евдоксия, управлявшая по собственному разумению своим слабым мужем, распорядилась конфисковать собственность у вдовы и детей опального вельможи. Иоанн заступился за них, но Евдоксия не захотела уступить и затаила неприязнь к епископу. И тут же «доброжелатели» поспешили донести ей, что это будто бы именно ее имел в виду Иоанн в своем обличении «суетных женщин». Императрица оказала давление на супруга, связалась с духовенством, недовольным «чрезмерными требованиями» святителя…

В 403 г. составленный из врагов Иоанна Златоуста церковный собор низложил его с кафедры, а затем он и вовсе был приговорен к смертной казни за оскорбление императрицы, но император Аркадий заменил казнь ссылкой. Верующие Константинополя, успевшие привязаться к своему архипастырю, были крайне возмущены, а тут еще у императрицы случился выкидыш, а в городе произошло землетрясение, что было воспринято как «кара Божия». В результате Иоанн был возвращен на кафедру.

Но очень скоро конфликт разгорелся с новой силой: епископ не мог мириться с мнимым христианством, где под тонким слоем показного благочестия скрывалось совершенно языческое содержание. Императрица повелела установить на городском ипподроме свою серебряную статую, а святитель отреагировал на это так: «Вновь Иродиада беснуется, вновь возмущается, вновь пляшет, вновь требует главы Иоанна на блюде…»

В марте 404 г. еще один собор враждебных Иоанну иерархов постановляет отправить его в ссылку. В одной из последних своих проповедей в кафедральном соборе Златоуст так комментирует это решение:

«Братия, вор не приходит туда, где хворост, сено и дрова, но туда, где лежит золото или серебро, или жемчуг; так и дьявол не входит туда, где прелюбодей или богохульник, или хищник, или корыстолюбец, но туда, где провождающие пустынную жизнь… Так если изгонят меня, я уподоблюсь Илии, если бросят в грязь – Иеремии, если в море – пророку Ионе, если в ров – Даниилу, если побьют камнями – Стефану, если обезглавят – Иоанну Предтече, если будут бить палками – Павлу, если распилят пилою – Исайе. И о, если бы пилою деревянною, чтобы мне насладиться любовью ко кресту! (…) Жизнь праведных блестяща, но как она делается блестящею, если не через терпение? Приобрев, возлюби его, брат, как мать мужества».

Иоанн обратился за поддержкой к Папе Римскому Иннокентию I, а также к архипастырям Медиолана и Аквилеи. Папа Иннокентий отправил в помощь своему Константинопольскому собрату делегацию во главе с Гауденцием Брешийским (впоследствии причислен к лику святых), который лично знал Иоанна и высоко ценил его. Но императорские чиновники перехватили и задержали членов делегации в Греции, затем пытались их подкупить, а потом депортировали. Но, несмотря на то, что заступничество Папы не удалось, Иоанн написал Гауденцию благодарственное письмо.

Оказавшись в ссылке в городке Кукуз в Армении, Иоанн Златоуст продолжал активно сноситься со своими друзьями «на воле», а также с епископами Азии, Африки и Европы. До нас дошло 245 его писем. Святитель ободрял и поддерживал своих приверженцев, утешал и наставлял их. Между тем, зимой 406 г. он тяжело заболел и почти не вставал с постели. И в это время из Константинополя пришел приказ ужесточить условия ссылки: Иоанна отправляли на самый край империи, в глухой Пифиунт (ныне – Пицунда в Абхазии). Истощенный болезнями святитель в сопровождении конвоя три месяца в холод и зной, под проливными дождями и палящим солнцем, совершал свой последний переход, подвергаясь издевательствам и жестокому обращению стражи. До назначенного ему места ссылки он так и не дошел: 14 сентября 407 г. он скончался в местечке Команы (ныне – село в Сухумском районе Абхазии), причастившись предварительно Святых Таин. Его последними словами было: Слава Богу за всё! – ими он как бы подвел итог всего своего земного пути.

Уже очень скоро Иоанна Златоуста стали почитать как исповедника и святого в Римской Церкви, а спустя какое-то время это произошло и в Константинополе. В 438 г., в правление сына Аркадия, императора Феодосия II, по инициативе патриарха Прокла, мощи святителя были торжественно перенесены из Коман в Константинополь и выставлены для поклонения при огромном стечении народа.

В 1204 г., в ходе 4-го Крестового похода, их вывезли в Рим, а в 2004 г. Папа Иоанн Павел II возвратил их (вместе с мощами Григория Богослова) Константинопольской Церкви, и ныне они покоятся в соборе Св. Георгия в Фанаре (Стамбул).

Поскольку «небесное рождение» святого произошло в праздник Воздвижения Креста, 14 сентября, день его литургического поминовения отмечается накануне, 13 сентября. Церковь в Константинополе ныне празднует и 30 ноября, как день перенесения мощей св. Иоанна Златоуста из Рима в Стамбул.

В. Дегтярев