12 сентября будет хиротонисан первый в истории епископ родом из Казахстана

12 сентября в Караганде состоится хиротония первого в истории епископа родом из Казахстана. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

29 июня этого года Папа Франциск назначил епископом-помощником для Карагандинской епархии священника Евгения Зинковского. Епископ-номинант родился 27 июля 1975 года в поселке Шортанды в Казахской ССР. По окончании средней школы учился в Высшей духовной семинарии в Гнезно (Польша). После рукоположения в диаконы стал префектом Высшей духовной семинарии в Караганде. Был рукоположен в священники 1 августа 1999 года, затем служил викарием в приходе Святого Иосифа в карагандинском пригороде Майкудуке и трудился в Курии Карагандинской епархии.

С 2001 по 2003 год отец Евгений Зинковский учился в Папском Университете Святого Креста в Риме, где получил степень лиценциата по философии. По возвращении в Караганду преподавал философию в Межъепархиальной семинарии. С 2003 по 2009 год был настоятелем прихода в Балхаше, а с 2009 по 2011 г. – в Темиртау.

В 2011 году отец Евгений был назначен канцлером Курии карагандинской епархии и главным редактором католического журнала поместной Церкви «Кредо». В 2014 году исполнял обязанности администратора Карагандинской епархии вплоть до вступления в должность новоназначенного ординария епископа Аделио Дель Оро. С 2015 года занимал должность генерального викария и канцлера Курии. В 2018 году удостоился степени доктора философии в Папском Университете Иоанна Павла II в Кракове.

Родные языки номинированного архиерея – русский и польский, он также владеет итальянским и английским языками.

Хиротония первого епископа-уроженца Казахстана связана с другими важными для поместной Церкви датами: с 9-й годовщиной освящения Кафедрального собора в Караганде – крупнейшего католического храма в Средней Азии, и с 5-ой годовщиной беатификации отца Владислава Буковинского, прошедшей как раз в этом соборе. В нем находится крипта, посвященная этому выдающемуся пастырю, прошедшему тяжелые испытания в сталинских лагерях, а затем в условиях подполья и полуподполья окормлявшему несколько поколений католиков разных национальностей, оказавшихся в ссылке в Казахстане и Сибири.