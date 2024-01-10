100 лет апостольской префектуре, вверенной китайскому духовенству

Сто лет назад, 12 декабря 1923 года, апостольским посланием Quo christiani gregis была создана апостольская префектура Пухи, полностью вверенная местному китайскому духовенству, пишет Vatican News.

Первым епископом апостольской префектуры стал францисканец Одорик Ченг Хеде, OFM (22 июля 1873 ‒ 13 ноября 1928 г.), рукоположенный в епископы Папой Пием XI. 10 мая 1951 года апостольская префектура была возведена в епархию, которая вошла в митрополию Уханя.

Создание апостольской префектуры Пухи имеет большое значение для истории Церкви в Китае. Это был первый церковный округ, полностью управляемый китайским духовенством. Сто лет назад первому апостольскому делегату в Китае Чельсу Костантини пришлось не только учитывать экономическую бедность региона, но и столкнуться с сопротивлением иностранных миссионеров, которые считали неуместным и преждевременным доверять руководство епархиями местному духовенству.

12 декабря 2023 года во время торжественной Мессы по случаю празднования 100-летия со дня основания первой в Китае апостольской префектуры отец Гу Вэй призвал всех верующих ценить опыт епархии Пухи в деле провозглашения Евангелия на этой территории. Он призвал содействовать евангелизации, черпая вдохновение у прошлых поколений католических миссионеров.

В настоящее время местная католическая община ведет пастырскую работу, в том числе благодаря помощи сестер из конгрегации Святейшего Сердца Иисуса. Епархия также содействует организации концертов духовной музыки и других культурных начинаний, ориентированных на молодое поколение.