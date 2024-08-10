27-я годовщина освящения Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске

Кафедральный собор Преображения Господня – это главный храм Римско-католической Преображенской епархии в Новосибирске. Его строительство было начато в 1992, а завершилось в 1997 году. 10 августа 1997 года собор был торжественно освящен Его Преосвященством епископом Иосифом Вертом, в то время – Апостольским администратором для католиков латинского обряда Азиатской части России.

Собор построен по проекту новосибирского архитектора Владимира Васильевича Бородкина. Архитектура собора весьма необычна и соединяет в себе элементы модерна со стилизованными формами романского и готического стилей, характерных для архитектуры Западной Европы.

Здание собора облицовано красным декоративным кирпичом. На главном, западном фасаде, три арочных портала создают симметрическую композицию. Порталы завершаются четкими полукруглыми арками в романском стиле. Центральный портал, увенчанный крестом на крыше, имеет входную дверь и окно-витраж, освещающее интерьер собора. В боковых, более узких и низких порталах находятся окна, освещающие балкон и лестницу.

В плане здание собора представляет собой прямоугольник со сторонами 24 на 15 метров. План помещения собора имеет четкое зонирование. Входная часть, ориентированная на запад, – «паперть» – ведет через главный портал в тамбур. Минуя тамбур, молящиеся попадают в просторное помещение храма, где могут разместиться до двухсот человек. К восточной стене, замыкающей перспективу собора, примыкает алтарная часть с пресвитерием.

Крыша собора состоит из трёх двускатных остроконечных частей. Самая низкая крыша находится над притвором храма, средняя над основной частью храма, а самая высокая над алтарной частью. Разница в уровне крыш дает возможность размещения больших витражей, освещающих внутреннее пространство собора. Взметнувшаяся на высоту 20 метров остроконечная кровля над алтарной частью напоминает образ готических храмов эпохи средневековья. Также, в условиях Сибири, крутой скат кровли обеспечивает эффективное удаление снега с поверхности крыши. Покрытие кровли красной металлочерепицей создает интересный цветовой и фактурный эффект в архитектурном облике собора.

Кроме того, трехчастная крыша напоминает о евангельском событии, в честь которого освящен собор. Когда Христос преобразился на горе Фавор перед тремя Своими учениками, рядом с Ним явились пророки Моисей и Илия, а апостол Петр, пораженный открывшимся видением, воскликнул: «Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии» (Мф 17, 4). Таким образом, три части крыши кафедрального собора и символизируют эти три кущи, которые намерен был построить св. Петр.

Самая низкая часть находится над нартексом (притвором) храма. Под ней помещаются еще и хоры, где располагается орган, а во время Мессы здесь собираются певчие.

Под хорами находится исповедальня – традиционное для католического храма помещение, в котором совершается Таинство исповеди. По бокам от исповедальни расположены лестницы, одна из которых ведет на хоры, а вторая – в помещения нижнего храма (крипту), где находится часовня византийского обряда, освященная во имя преподобномучениц XX века Олимпии и Лаврентии.

Средняя крыша закрывает основное помещение храма, в котором во время богослужения размещаются верующие, символизируя Божию защиту и опеку, постоянно сопровождающую народ Божий.

Третья, самая высокая крыша, осеняющая алтарную часть – пресвитерий, стремительно взмывает ввысь, символизируя молитву Церкви, возносящуюся к Богу «как фимиам пред лице Твое». Под ней находится алтарь с престолом, где совершается Таинство Евхаристии.

Справа от престола находится дарохранительница, в которой под видом хлеба пребывает воплотившийся Сын Божий. На присутствие Христа Евхаристического указывает неугасимая лампадка, постоянно горящая перед дарохранительницей. Слева от престола расположен небольшой алтарь Матери Божией Фатимской со статуей Богородицы над ним.

К храму примыкает здание епархиального управления, в котором расположены также библиотека и помещения для катехизации. По периметру храмовая территория окружена крытой галереей, по которой в праздничные дни движутся процессии со Святыми Дарами. В угловых башнях галереи имеются колокола.

21 ноября 2010 г., в торжество Христа-Царя, на фронтон собора была водружена и освящена статуя Христа Воскресшего. 29 августа 2013 года были освящены витражи, на которых изображены чудо в Кане Галилейской, Тайная Вечеря, Крещение Христа и Сошествие Святого Духа.

Кафедральный собор – это духовный и литургический центр всякой епархии, поскольку здесь находится кафедра (престол, трон) епископа. Греческое слово καθέδρα (лат. cathedra) означает «место для сидения», «кресло», «трон». Епископская кафедра – это символ учительской власти епископа как пастыря отдельной Церкви, а также знак единства всех, кто верует в те истины веры, которые епископ провозглашает как пастырь вверенного ему стада. Почётное седалище для епископа имеет давнюю традицию, оно устраивалось ещё в христианских катакомбных криптах и часовнях. В первых базиликах и романских церквях I тысячелетия кафедра располагалась в нише апсиды храма, на возвышении, по его бокам находились кресла для ассистирующих ему священников.

В кафедральном соборе епископ вступает в управление своей епархией, здесь он возглавляет литургию в наиболее торжественные дни, здесь, в сослужении со священниками своего диоцеза, совершает Мессу освящения мира и благословения елеев, здесь рукополагает новых диаконов и священников.

Кафедральный собор также является символом зримой Церкви Христовой, которая, странствуя на земле, молится, поет и поклоняется Богу. Будучи литургическим центром всей епархии, кафедральный собор должен служить для всех других церквей образцом в том, что касается совершения литургии, а также устройства и украшения самого храма. Верующим следует проявлять любовь и почтение в отношении своего кафедрального собора; с этой целью, по традиции, во всей епархии ежегодно празднуется годовщина его освящения, а также устраиваются паломничества из других приходов.

В то же время, при кафедральном соборе существует и своя приходская община. Находясь в самом центре епархии и имея привилегию постоянно быть в контакте со своим архипастырем, она сознает это как особую благодать, полученную от Господа, но также и как большую ответственность, требующую от неё непрестанно возрастать в любви Христа и свидетельствовать о Его Воскресении.