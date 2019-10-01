1 октября. Святая Тереза Младенца Иисуса, дева и Учитель Церкви. Память

Святая Тереза из Лизье (Младенца Иисуса) – одна из наиболее почитаемых во всём католическом мире святых, основоположница «малого пути святости», изложенного в ее выдержавшей множество переизданий и разошедшейся громадными тиражами на всех европейских и многих других языках мира книжке «История одной души». Одна из немногих женщин, удостоенных титула «Учитель Церкви». Она также является небесной покровительницей всех миссий и миссионеров.

Тереза родилась в Алансоне (город на северо-западе Франции) 2 января 1873 г. в глубоко благочестивой семье часовщика Луи Мартена и его жены Мари-Зели Мартен. Не только сама Тереза, но и все ее четыре сестры, впоследствии станут монахинями, а 18 октября 2015 г. Папа Франциск причислил супружескую чету Мартен к лику святых.

Пятеро дочерей супругов Мартен с раннего детства впитали искреннюю и пламенную веру своих родителей. Тереза была четвертым по счету ребенком, и когда ей было всего лишь пять лет, ее мать умерла от рака груди. В девять лет старшая сестра Полина, которую она избрала себе «второй матерью», покинула ее, вступив в затворнический монастырь кармелиток в городе Лизье в Нормандии, куда Луи Мартен перебрался вместе с дочерьми после смерти жены. С этого момента Тереза обрела непоколебимую уверенность, что Кармель – это именно то место, куда и ей нужно поступить, и в котором ее желает видеть Бог. А по словам самой Терезы, с того времени, когда она начала помнить себя, в возрасте примерно трех лет, они ни разу не сказала Богу «нет». Тогда же Тереза тяжело переболела (по-видимому, это было психосоматическое заболевание), но внезапно исцелилась, когда после долгих молитв за нее всех домочадцев, стоявшая в ее комнате фигурка Богоматери улыбнулась ей.

Нужно сказать, что детский духовный опыт, вынесенный из ранних лет, Тереза впоследствии вполне сознательно положит в основу своей зрелой духовности.

Однажды Тереза увидела среди страниц своего молитвенника часть изображения Распятого – руку, пригвожденную к кресту, с которой падали на землю капли крови:

«Меня поразил вид крови, текшей из Божественной руки, и я испытала великую скорбь при мысли о том, что она падает на землю, но никто не собирает ее!» — свидетельствует Тереза. Тогда она осознала, где находится ее место в жизни: она должна стоять у подножия креста, чтобы собирать кровь Искупителя и раздавать ее всем, кого эта кровь может очистить.

В 15 лет в ее жизни свершилось первое «чудо молитвы». Она прочитала в газете о проходящем в Париже процессе, в котором обвиняемый в убийстве двух женщин и девочки преступник вел себя вызывающе и не проявлял никаких признаков раскаяния. Избрав его «своим грешником», Тереза усиленно молилась за него, и обрела уверенность, что Бог услышал ее, когда узнала из газет, что перед казнью этот человек трижды поцеловал распятие.

После этого события Тереза почувствовала, что Бог хочет ее вступления в монастырь немедленно, не дожидаясь достижения совершеннолетия, и стала предпринимать в этом направлении конкретные шаги. Ей удалось убедить в правильности своего решения отца, однако провинциальный настоятель ордена и местный епископ были другого мнения и советовали подождать.

Приняв участие в паломничестве в Рим, Тереза сумела пробиться к Папе и, припав к его стопам, высказала Святейшему Отцу свою просьбу. На что Лев XIII ответил, что если действительно есть на то воля Божия, в монастырь она поступит.

Из этого паломничества Тереза вынесла еще одно убеждение, которое останется с ней на всю последующую жизнь: о том, что ее специальное призвание – молиться за души священников. Именно в ходе паломничества Тереза впервые познакомилась со священниками, которых прежде видела лишь в алтарной части храма и в исповедальне, поближе: из 200-т французских паломников 75 были духовного звания.

На собеседовании перед принятием монашеских обетов она скажет: «Я пришла, чтобы спасать души, и прежде всего, чтобы молиться о священниках». Именно за продолжавшиеся всю ее жизнь молитвы о священниках, особенно трудящихся на миссиях, Папа Пий XI провозгласил ее небесной покровительницей миссионеров и миссий.

Вскоре по возвращении из паломничества Тереза таки сумела получить разрешение ординария своей епархии и в возрасте 15-ти лет стала монахиней-кармелиткой в обители Лизье, где уже подвизались две ее старшие сестры.

Духовная атмосфера в этой обители была непростой: она была бедна человеческими и интеллектуальными дарованиями, и в ней преобладала ригористическая и морализаторская духовность с янсенистским оттенком, т.е. доминировали представления о Боге как о строгом и непреклонном Судии, которого нужно непрестанно умилостивлять молитвами и жертвами. Правда, Тереза написала по этому поводу: «Я нашла жизнь в монастыре точно такой, какой я ее себе представляла: ни одна жертва не удивляла меня…». Первое время пребывания в монастыре было омрачено для Терезы еще и тяжкой болезнью ее отца, которого даже пришлось поместить в сумасшедший дом. Тереза прокомментировала это так: «Как досточтимый лик Христа был омрачен во время Страстей, так лик Его слуги должен был омрачиться в дни его скорби». А однажды она сказала больному отцу: «Я постараюсь быть твоей славой, став великой святой».

В основе своей духовности Тереза видела, с одной стороны, детство Иисуса, требующее простого, доверчивого предания себя Богу, а с другой – созерцание Его Страстей, требующее сопричастности и жертвы. Поэтому она попросила именоваться сестрой от Младенца Иисуса и от Святого Лика.

Однажды Тереза объяснила свою духовную программу следующим образом: «Оставаться детьми перед Богом значит признать свое собственное ничтожество, ожидать всего от благого Бога, как ребенок ожидает всего от отца. Не стремиться изменить свое состояние по мере возрастания… значит никогда не приписывать самим себе свои добрые дела… и никогда не впадать в отчаяние из-за своих прегрешений, потому что дети часто падают, но они слишком малы, чтобы сильно ушибиться».

Положительный, «активный» полюс этого образа заключается в том, что в отношениях с Богом значима только любовь, с которой человек предает себя Ему, но если эта любовь подлинная, для того, чтобы выразить ее, может пригодиться всё на свете, и с этой точки зрения любая мелочь может оказаться бесконечно важна.

Для того, чтобы выразить свою любовь к матери, ребенок может подарить ей одну из своих игрушек. Конечно, эта игрушка сама по себе матери не нужна, к тому же она ведь эту игрушку сама своему чаду и купила. Но мама всё равно тронута вниманием ребенка и принимает его подарок со всей серьезностью.

Точно так же у нас есть тысяча разных способов, чтобы выразить свою любовь и признательность по отношению к Богу: делая Ему тысячу маленьких подарков, мы можем вернуть Ему то, что Он нам дал, и Он принимает наши подарки, придавая им новую ценность, – так устанавливаются отношения взаимной любви Бога и человека, которые и характеризуют собой путь, ведущий к святости. Это и есть тот «малый путь», с которым Тереза из Лизье вошла в славную когорту духовных наставников и Учителей Церкви, сама стала «живым учением» и «словом Божиим» для нашего времени.

В монашеской жизни Терезы всё без исключения было необычайно серьезным и исполненным нежной любви: терпеливо выносить нудную возню, производимую одной из сестер во время молитвы; не жаловаться, когда невнимательная соседка брызгает ей в лицо грязной водой во время стирки; безропотно питаться остатками пищи, которые никто другой есть не хочет; никогда не показывать, что тебе холодно, потому что нельзя быть малодушными в глазах Того, Кого любишь; преданно и радостно повиноваться, даже тогда, когда невольно хочется возразить; обращаться так ласково с сестрой, которая больше всех тебе неприятна, что ей кажется, будто ты больше других ее любишь; складывать мантии, брошенные другими сестрами, – короче говоря, «не упускать ни одной маленькой жертвы, взгляда, слова, пользуясь каждой мелочью и делая ее с любовью».

Даже свои слабости, упущения, мелкие прегрешения можно принимать, ощущая себя перед Богом ребенком, постоянно нуждающимся в помощи, прощении и благодати.

В те времена у монашествующих существовало обыкновение приносить себя в жертву «Божественному Правосудию, чтобы навлечь на себя все кары, уготованные грешникам», и такое посвящение считалось в Кармеле вершиной духовности. А Тереза в 22 года попросила у своей настоятельницы разрешения принести себя в жертву Милосердной Божией Любви, по ее словам, «в тысячу раз более требовательной, чем праведность», и сама же сочинила формулу посвящения:

«Боже Мой! Я желаю любить Тебя и внушать к Тебе любовь…, но чувствую свое бессилие и прошу Тебя быть моей святостью.

В знак совершенной любви я приношу себя в жертву всесожжения Твоей милосердной любви и молю Тебя сжечь меня до конца…, чтобы я стала мученицей Твоей любви, о Боже мой!»

При всём том, обычным для Терезы было не состояние духовной эйфории, а как раз состояние духовной сухости: парадоксальным образом, она была одновременно и счастлива, поскольку безмерно любила Бога и знала, что Он безмерно любит ее, и вместе с тем не испытывала никакой радости.

В 23 года она заболела туберкулезом легких и спустя год умерла, претерпев в этот последний год жизни необычайные физические страдания, тяжкие духовные и интеллектуальные искушения («В мой ум проникают суждения самых отъявленных материалистов: мысль о том, что в будущем, благодаря постепенному прогрессу, наука найдет естественное объяснение всему, и мы узнаем конечную причину всего сущего, а пока это загадка только потому, что нужно открыть еще много нового…») и моральное уничижение, когда она оказалась вовлеченной в громкий скандал в связи с провокацией масонов и антиклерикалов, направленной против Церкви. К тому же настоятель провинции кармелитов, к которой она принадлежала, известный всей Франции блестящий проповедник, отрекся от священства, женился и стал основателем христианской секты. Именно в его намерении Тереза приняла свое последнее в жизни Святое Причастие…

И в этот же последний страшный год Тереза заканчивала начатую по приказу матери-настоятельницы свою духовную автобиографию, которая позднее получит заглавие «История одной души».

В этой книжке Тереза рассказывает о великих и многообразных желаниях, которые всегда волновали ее сердце, вплоть до того дня, когда она осознала, что Церковь – это Тело, в котором все члены – и у каждого из них своя роль – действуют на благо целого, но у этого Тела должно быть и Сердце, а ее личное призвание – быть в этом Сердце, питающем и поддерживающем все без исключения призвания. «В сердце Церкви, моей Матери, я буду любовью».

Тереза от Младенца Иисуса умерла 30 сентября 1897 г. и на тот момент была почти никому неизвестной монахиней, хотя в обители Лизье разделяли твердое убеждение, что она отошла ко Господу в состоянии святости. Настоятельница издала «Историю одной души» на средства монастыря тиражом в две тысячи экземпляров. Неожиданно для всех, этой книге был уготован потрясающий успех: тиражи следовали один за другим, а епископы и ведущие богословы Франции выражали свое восхищение наряду с простыми читателями. Очень скоро эта книга стала популярной во всём католическом мире и в среде других христианских конфессий.

Папа Пий X, инициировавший процесс канонизации Терезы, назвал ее «величайшей святой Нового Времени». К ее заступничеству прибегали сотни тысяч верующих на полях Первой мировой войны, а с 1915 по 1916 год было отпечатано и распространено четыре миллиона ее изображений.

В 1923 г. Папа Пий XI причислил ее к лику блаженных, а 17 мая 1925 г. – к лику святых. К этому времени заступничеству Терезы из Лизье приписывали более четырех тысяч чудес, и Пий XI назвал ее «звездой моего понтификата».

В 1929 г., учитывая всё более возрастающие масштабы паломничестве на могилу святой, в Лизье была построена великолепная базилика, освященная в ее имя.

Папа Пий XII провозгласил св. Терезу Младенца Иисуса небесной покровительницей Франции, наряду со св. Жанной д’Арк.

Папа Иоанн Павел II в 1997 г. провозгласил ее Учителем Церкви.

Мощи св. Терезы Младенца Иисуса периодически выставляются для поклонения в разных странах мира, неизменно вызывая огромный приток верующих, причем не только католиков. В 2000 г. имело место паломничество мощей св. Терезы из Лизье по католическим приходам России.