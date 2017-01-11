В Ивано-Франковске строят первую на Украине церковную клинику

Уже два года в Ивано-Франковске действует Лечебно-диагностический центр святого Луки Ивано-Франковского архиепархиальном управления УГКЦ. В течение этого времени было предоставлено более 4250 льготных и бесплатных медицинских услуг для социально незащищенных слоев населения, сирот, беженцев, переселенцев и военнослужащих, сообщает «Религия в Украине» со ссылкой на сайт УГКЦ.

По инициативе Экономического отдела епархии, в начале июля начато строительство клиники Святого Луки, которая соединит корпус духовной семинарии и помещения Учебного корпуса архиепархии.

Проект развития Лечебно-диагностического центра святого Луки, который должен быть реализован, имеет следующие цели: доступность для всех (через доступную цену на услуги или при наличии льгот) и повышение жизненного цикла людей.

Планируется, что новая клиника будет 7 этажей (6 фактических + 1 технический) общей площадью 4376 45 м2.

Следить за ходом строительства первой на Украине Церковной клиники можно на сайте Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ.