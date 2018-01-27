Папа — участникам заседания Конгрегации вероучения: каждая жизнь обладает исключительным достоинством

В полдень 26 января Святейший Отец встретился с участниками Пленарной сессии ватиканской Конгрегации вероучения. Обращаясь к сотрудникам департамента, Папа сказал: «Я благодарю вас за повседневные усилия в поддержку учительства епископов, в защиту истинной веры и святости Таинств во всех вопросах, которые сегодня требуют серьёзного пастырского суждения», например, при рассмотрении серьёзных преступлений и вопросов расторжения брачных уз.

Одна из важнейших задач конгрегации состоит в том, чтобы напоминать человеку о его трансцендентном призвании и неразрывной связи его разума с истиной и добром. «Лишь открытость разума к свету, исходящему от Бога, помогает человеку познать самого себя и замысел Бога о мире».

Епископ Рима высокую оценил исследование конгрегации в отношении некоторых аспектов христианского спасения. Ватиканские богословы подтвердили фундаментальное значение искупления, дарованного Христом, встав на его защиту в связи с нынешними нео-пелагианскими и нео-гностическими тенденциями. Подобные тенденции представляют собой выражение индивидуализма, который на пути к спасению доверяет лишь собственным силам, отметил Святейший Отец: «Мы же, напротив, верим, что спасение заключается в единстве с воскресшим Христом, Который, благодаря дару Своего Духа, ввёл нас в новый порядок отношений с Небесным Отцом и между людьми. Так мы можем соединиться с Отцом как сыны в Сыне и стать единым телом в Том, Кто есть ‘первородный между многими братиями’ (Рим 8,29)».

На пленарной сессии были также рассмотрены вопросы, связанные с сопровождением терминальных больных. Папа отметил, что процесс секуляризации привёл к тому, что во многих странах стали чаще прибегать к эвтаназии, утверждая, что человек может сам распоряжаться своей жизнью, а добровольное прерывание жизни — это «цивилизованный выбор». К сожалению, там, где жизнь ценится не за её достоинство, а за эффективность и плодотворность, всё это становится возможным, констатировал Святейший Отец. Однако человеческая жизнь — от зачатия до естественного конца — обладает исключительным достоинством, которое делает её неприкосновенной. Боль, страдание, смысл жизни и смерти — это реалии, на которые современному мировоззрению сложно смотреть. «Тем не менее, без надежды, которая помогала бы встречать лицом к лицу даже боль и смерть, человек не может жить хорошо и с уверенностью смотреть в будущее. В этом заключается одно из служений, которое Церковь призвана нести современному человеку», — заключил Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана