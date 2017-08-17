Французские католики направят своим единоверцам в Ираке 15 статуй Девы Марии — взамен уничтоженных боевиками ИГИЛ

Французские католики отправят новые скульптурные фигуры Девы Марии Лурдской в иракский город Эрбиль, где они украсят уличную процессию местных христиан, передает Catholiс Нerald.

В общей сложности французские католики пришлют в Ирак 15 фигур Девы Марии, которые заменят скульптуры, ранее разрушенные боевиками «Исламского государства».

После того, как скульптуры прибудут в Эрбиль, прежде чем они будут благословлены и отправлены в местные католические приходы, их пронесут крестным ходом через весь город. В процессии примут участие местные халдо- и сиро-католик.

Спонсор акции — группа Œuvre d`Orient, французская ассоциация, которая занимается оказанием помощи преследуемым христианам. Ее представители говорят, что решили поддержать католическое население на севере Ирака, оказавшееся «на грани вымирания». Христианские семьи были вынуждены бежать из городов и сел Ниневийской равнины, когда ИГИЛ взяло под контроль этот регион три года назад — в 2014 г. В общей сложности с 2003 г., когда пал режим Саддама Хусейна, христианское население Ирака уменьшилось с 1,4 млн. до 275 000. человек.

Источник: Седмица.ру