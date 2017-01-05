Добрые вести из Ирака: Рождество надежды

Рождественские праздники стали знаком надежды для Ирака, измученного войной и насилием. Несмотря на риск покушений, в богослужениях приняли участие многочисленные верующие. На торжествах присутствовали и представители ислама, а также религиозных нехристианских меньшинств. Халдейский Патриарх Луис Рафаэль Сакко называет это «мятежом против терроризма, в защиту жизни, мира и радости». Патриарх отмечает, что в Ираке растет уважение к христианам и их вере. Христианская община была приятно удивлена участием в рождественских праздниках представителей иных вероисповеданий, в том числе членов правительства и религиозных лидеров, приславших свои поздравления. Ростки диалога и мирного сожительства заметны в стране, утверждает монс. Сакко, благодаря ясности позиции Церкви, выступающей за мир, диалог и единство Ирака. Кроме того, христиане оказали значительную помощь мусульманским беженцам, и средства массовой информации не умолчали об этом. Поэтому, считает католический иерарх, в Ираке возможно построить многонациональное, мультикультурное и мультирелигиозное общество:

«Такова участь Ирака: Ирак не будет Ираком без христиан, езидов, шиитов и суннитов… Проблема же не между самими иракцами, а регионального характера, воздействие соседних стран велико. Мы не привыкли к сектантскому мышлению, оно пришло извне. Идеология ДАИШ, фундаментализм – все это пришло извне. Мы надеемся, что ситуация изменится».

К сожалению, возвращение христианских беженцев в страну пока что невозможно. Мосул не освобожден и опасен, не восстановлены дома и инфраструктуры. Многие хотят вернуться, и кое-кто уже приехал, чтобы взглянуть на состояние своего жилья. «Некоторые селения полностью разрушены, но мы не теряем надежды», — заявил Патриарх Луис Рафаэль Сакко.