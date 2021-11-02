Жизнь — не прогулка и не лабиринт, но путь. Папа совершил Мессу на Французском военном кладбище

2 ноября, в день Поминовения усопших верных, Папа Франциск совершил Святую Мессу на Французском военном кладбище в Риме, где похоронены солдаты – французы и марокканцы, — погибшие во время Итальянской кампании в 1943-1944 гг.

В своей проповеди Святейший Отец процитировал надпись, которую он видел на другом кладбище на севере Италии: «Ты, проходящий, подумай о своих шагах, подумай о последнем из твоих шагов».

«Вся жизнь – это путь, все мы в пути. Если мы хотим что-то сделать в жизни, мы отправляемся в путь, и это не прогулка и не лабиринт: это – путь. В пути мы проходим перед различными историческими фактами, перед множеством трудных ситуаций. ˂…˃ Всех нас ждет последний шаг, и важно, чтобы этот последний шаг застал нас в пути, а не на прогулке, на жизненном пути, а не в бесконечном лабиринте. Быть в пути, чтобы последний шаг застал нас в пути».

Могилы павших воинов, продолжил Папа, наводят на мысль о войне: все эти люди погибли, защищая родину, они стали жертвами войны, которая «пожирает сынов отечества». Во время пребывания на кладбище Папа заметил одну могилу, с надписью: «Неизвестный, умер за Францию в 1944 г.».

«Здесь нет даже имени. В сердце Бога – имя каждого из нас, здесь же мы видим трагедию войны. Я уверен, что все эти люди, которые по зову Родины отправились с добрыми намерениями ее защищать, пребывают с Господом».

Эти захоронения – послания мира, они как будто взывают: «Остановитесь, братья и сестры, остановитесь! Остановитесь, фабриканты оружия!»

«Господь да поможет нам посеять и сохранить в сердце эти две мысли», — сказал в заключение проповеди Святейший Отец.

Источник: Vatican News