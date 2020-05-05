Жертвой коронавируса стал второй африканский епископ: Сайласу Сильвиусу Нджиру был 91 год

91-летний Сайлас Сильвиус Нджиру, епископ на покое города Меру на Востоке Кении, стал вторым африканским католическим иерархом, скончавшимся от COVID-19. Ранее от новой инфекции умер 82-летний конголезский епископ Жерар Мулумба. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Преосвященный Нджиру, возглавлявший епархию Меру в 1976-2004 гг., скончался 28 апреля в Риволи, северная Италия, где он жил последние годы, в связи с чем его можно отнести к жертвам коронавируса в Европе.

Сайлас Нджиру родился в Меру в 1928 году. Священником стал в 1955, а в 1976 – епископом своего родного города. В 2004 году иерарх ушел на покой по возрасту.

Жертвой новой инфекции также стал еще один епископ, служивший в Африке, но умерший в Италии. Речь идет о 67-летнем итальянском салезианце Анджело Морески, возглавлявшем Апостольский викариат в Эфиопии и скончавшемся в Брешиа 25 марта.

Также сообщалось, что коронавирусом заразился кардинал Филипп Уэдраого из Буркина-Фасо. Он победил болезнь.