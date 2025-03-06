«Женщины без границ»: новый проект Avvenire о голосах женщин

Несмотря на стремительное развитие информационных технологий, голоса женщин из стран Глобального Юга по-прежнему остаются неуслышанными. Ежедневная газета итальянского епископата Avvenire запускает проект «Женщины без границ» («Donne senza frontiere»), предоставляя журналисткам возможность самим рассказать о жизни и борьбе женщин в их странах.

С 8 марта читатели смогут познакомиться с репортажами журналисток из Уганды, Сомали, Афганистана, Нигерии, Ливана, Индии, Мексики, Ирака и Перу. В этих материалах оживут судьбы женщин, которые ежедневно противостоят несправедливости, защищают свои права и преодолевают препятствия на пути к свободе.

Их истории будут опубликованы не только в печатном формате, но и в мультимедийной версии, а также на английском и испанском языках в оригинале.

Как отмечает Вивиана Далоизо, журналистка Avvenire, уникальность этого проекта заключается в предоставлении женщинам платформы для прямого и независимого высказывания, без искажений и адаптации под восприятие западного читателя.

Антонелла Мариани, журналистка Avvenire, подчеркивает, что в странах, таких как Афганистан и Уганда, быть женщиной-репортером — это не просто вызов, а настоящая борьба. Но именно благодаря этой «солидарной» инициативе мир сможет узнать о важнейших темах: о женских исламских школах в Афганистане, о тревожной проблеме ранних браков в Уганде и об активистках, которые борются за экологические права в Мексике.

В ходе презентации проекта в Риме журналистки-участницы поделились своими историями. Афганская журналистка Захра Джойя, создательница цифрового новостного издания «Рухшана Медиа», выразила надежду на поддержку проекта: «По крайней мере какая-то часть мира интересуется нами, в то время как остальная часть занята другими делами», ‒ заявила она. Язидская активистка Джуван Шро из Ирака акцентировала внимание на важности обсуждения прав женщин для мобилизации общественного мнения.

Как отметил главный редактор Avvenire Марко Джирардо, в мире, где возводятся барьеры, особенно важно создавать мосты. Он подчеркнул, что наибольшие преграды в сфере журналистики создаются социальными платформами, которые управляются алгоритмами. Эти платформы, по его словам, не передают правдивых историй, а продвигают манипулированную информацию. Без доверия к источнику невозможно передать правду, а без передачи фактов не возникает и доверия. В конце редактор добавил, что проект «Женщины без границ» является попыткой объединить все эти три ключевых элемента: факты, доверие и правду.



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — журналистки сомалийской новостной сети Bilan во время репортажа в лагерях беженцев Могадишо / Bilan media)