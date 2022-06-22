Женева: вице-модератором ЦК ВСЦ избран румынский православный митрополит

Новым вице-модератором ЦК Всемирного Совета Церквей избран митрополит Тырговиштский Нифон (Михэицэ, Румынская Православная Церковь). Митрополит Нифон – член исполкома и других структур ВСЦ. Он также является членом исполкома Объединенной рабочей группы Католической Церкви и ВСЦ, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт организации.

Избрание нового вице-модератора состоялось на сессии ЦК ВСЦ, которая прошла 15-18 июня в Женеве. Раньше должность вице-модаратора ВСЦ занимал греческий богослов и многолетний участник экуменического движения митрополит Геннадий (Лимурис), скончавшийся 1 июня в возрасте 70 лет. Сессия началась с молитвы о покойном митрополите Геннадии.

Пастор Анне Хайтман из Протестантской Церкви Бадена была избрана модератором Комитета по планированию Генеральной ассамблеи ВСЦ – раньше эту должность также занимал митрополит Геннадий. Вместо греческого иерарха представлять православные церкви в Постоянном комитете ВСЦ по консенсусу и сотрудничеству будет доктор Димитра Кукура (Константинопольский Патриархат).

ЦК ВСЦ также постановил направить приглашение частично признанной Православной Церкви Украины (ПЦУ) на 11 Генеральную ассамблею ВСЦ, которая пройдет в сентябре этого года в немецком Карлсруэ. ПЦУ сможет направить на Генассамблею ВСЦ двух наблюдателей. Также приглашения получили Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и Союз евангелических свободных церквей Германии.