Зеленский на еврейском форуме заверил, что Украина уважает все религиозные конфессии

На открытии ІІ Киевского еврейского форума Президент Украины подчеркнул необходимость развивать толерантность и уважение ко всем национальностям и конфессиям.

Украина уважает все конфессии, заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, адресованном участникам Kyiv Jewish Forum 2020, который проходит в онлайн-режиме 8 и 9 сентября, передает Благовест-инфо.

«Украина всегда была открытой страной, которая уважает все религиозные конфессии, – передает издание слова главы государства. – Многие украинцы носят высокое звание Праведника народов мира».

Напомнив о своем недавнем указе, которым предлагается предоставить государственный статус в том числе иудейским праздникам – Рош ха-Шана, Песаху и Хануке, Зеленский подчеркнул, что «нам всем важно работать вместе ради недопущения ксенофобии, нетерпимости, антисемитизма, работать вместе, развивая толерантность и уважение ко всем национальностям и конфессиям».

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров проработать вопрос определения статуса отдельных религиозных праздников, среди которых – Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

Как отмечалось, цель данного предложения заключается в обеспечении конституционных прав и свобод граждан и реализации равных прав и возможностей всех верующих.