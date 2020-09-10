Зеленский на еврейском форуме заверил, что Украина уважает все религиозные конфессии

Зеленский на еврейском форуме заверил, что Украина уважает все религиозные конфессии

Сентябрь 10, 2020

На открытии ІІ Киевского еврейского форума Президент Украины подчеркнул необходимость развивать толерантность и уважение ко всем национальностям и конфессиям.

уважает все конфессии, заявил  в своем видеообращении, адресованном участникам Kyiv Jewish Forum 2020, который проходит в онлайн-режиме 8 и 9 сентября, передает Благовест-инфо.

«Украина всегда была открытой страной, которая уважает все религиозные конфессии, – передает издание слова главы государства. – Многие украинцы носят высокое звание Праведника народов мира».

Напомнив о своем недавнем указе, которым предлагается предоставить государственный статус в том числе иудейским праздникам – Рош ха-Шана, Песаху и Хануке, Зеленский подчеркнул, что «нам всем важно работать вместе ради недопущения ксенофобии, нетерпимости, антисемитизма, работать вместе, развивая толерантность и уважение ко всем национальностям и конфессиям».

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров проработать вопрос определения статуса отдельных религиозных праздников, среди которых – Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

Как отмечалось, цель данного предложения заключается в обеспечении конституционных прав и свобод граждан и реализации равных прав и возможностей всех верующих.

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