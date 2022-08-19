Заявление в отношении кардинала Уэлле: оснований для расследования нет

Папа считает, что недостаточно оснований для начала канонического расследования злоупотреблений со стороны кардинала Марка Уэлле, заявил Маттео Бруни, глава Зала печати Св. Престола.

Префект Дикастерии по делам епископов входит в число 88 членов духовенства Квебекской архиепископии, против которых возбужден коллективный иск в Канаде по обвинению в сексуальных домогательствах, имевших место еще в 40-х годах прошлого века, пишет Vatican News.

В коммюнике Святейшего Престола говорится, что предварительное расследование обвинений против кардинала завершено. Оно было проведено по просьбе Папы Франциска отцом-иезуитом Жаком Серве. Священник пришел к выводу, что нет веских оснований для начала расследования в отношении кардинала Уэлле.

Против иерарха свидетельствует некая Ф., которая утверждает, что Уэлле делал это в 2008 году, когда был архиепископом Квебекским. Ей самой тогда было 23 года.

«Ни в письменном отчете, отправленном Святейшему Отцу, ни в своих показаниях через Zoom, которые я слышал в присутствии члена специальной епархиальной комиссии, эта женщина не выдвигала никаких обвинений, которые могли бы дать материал для такого расследования», — написал отец Серве, которого цитирует Бруни.

На основании экспертизы, после дополнительных консультаций по существу дела, Папа Франциск определил, что нет достаточных оснований для начала канонического расследования сексуального насилия в отношении Ф. со стороны кардинала Уэлле.