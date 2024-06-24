Заявление Председателя ККЕР в связи с терактами в Махачкале и Дербенте

Я глубоко потрясен террористическими актами в Республике Дагестан и от лица духовенства и верующих Католической Церкви в России выражаю самые искренние соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия. Этот злодейский поступок, который показывает презрение и к человеческой жизни, и к религиозным святыням, достоин самого резкого осуждения. Призываю всех верующих к молитве о восстановлении справедливого порядка, об упокоении для погибших, об исцелении для пострадавших, об утешении для скорбящих, о Божией помощи для всех, на ком лежит ответственность за безопасность нашего Отечества, а также об обращении сердец тех, кто совершил или замышляет подобные злодеяния.



Ваш во Христе,

+ Павел Пецци