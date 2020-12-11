Защита детей от насилия и инкультурация

Представители Церкви обсудили борьбу с сексуальным насилием над детьми с необычной точки зрения, отметив, что в разных культурах может быть разное восприятие понятий прозрачности, доверия, стыдливости. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Международные объединения монашеских настоятелей и Папская комиссия по защите несовершеннолетних организовали вебинар на тему «Служение защиты и инкультурация».

Каким образом можно предотвратить злоупотребления в отношении детей с помощью инкультурации? Этот вопрос обсуждали участники с разных континентов, поделившись собственным опытом и предложив ряд идей.

Вспомогательный епископ Боготы Луис Мануэль Али Эррера, который является также психологом, поделился проблемами, характерными для латиноамериканского и карибского региона.

За видимой любовью к детям нередко «скрываются тени, проявляющиеся через детскую порнографию и проституцию малолетних». Епископ отметил, что в регионе этот феномен скрыт от внимания общественности, а его существование нередко просто отрицается. Все это – на фоне ситуаций крайней бедности, где чувство стыда «совершенно отсутствует», отметил епископ. В 86 процентах всех случаев насилия над малолетними его жертвами были девочки. Почти в 46 процентах случаев насильник – член семьи. Кроме того, в Латинской Америке распространен феномен сексуального туризма, цель которого — подростки.

Иерарх обратил внимание участников вебинара и на конкурсы красоты, в которые вовлечены дети и на которых отмечается «повышенная терпимость к действиям сексуального характера». Над подобными феноменами не осуществляется почти никакого контроля, если они не подавляются в самом начале. На детей часто смотрят как на предмет потребления.

«Церковь, — подчеркнул монсеньор Али Эррера, — должна быть безопасным местом для наших детей», но то же самое относится и к семье, к школе, к цифровой среде. Бороться с сексуальным насилием можно только совместно, все должны поддерживать друг друга, чтобы обеспечить должную защиту детям.

Епископ выступил с неожиданным предложением, отметив, что в Латинской Америке очень распространены теленовеллы: можно было бы создать «теленовеллу», доступную на цифровых платформах и выходящую раз в неделю; с помощью характерного для этого жанра языка можно было бы привлечь внимание общества к теме семейного насилия и других злоупотреблений.

Филиппинский психотерапевт и пастырский консультант Габриэль Ди-Лиакко, представляющий Центр защиты детей при Григорианском университете, начал свое выступление с упоминания ватиканского документа «Вера и инкультурация» (1988). Особое внимание он уделил значению подготовки монашествующих и священников с учетом культурных ценностей определенного общества. Например, в некоторых странах семьи более чувствительны к коллективным ценностям, в других же менее чувствительны; есть народы более или менее «экспансивные», с разной чуткостью по отношению к интимной сфере человека. Это может приводить к разному восприятию концепций прозрачности, гласности, аутентичности, доверия, интимности.

Участница вебинара из Африки, монахиня, адвокат и правозащитница Элис Джакан рассказала, что в Уганде более половины всех девушек от 15 до 19 лет подвергается физическому или сексуальному насилию. Семья, которая в первую очередь должна продвигать взаимную заботу, часто перестает быть безопасным местом. Ответственность за это лежит и на монашествующих, которые призваны быть «стражами», заявила Элис Джакан.