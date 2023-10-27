Заседание Межконфессионального консультативного комитета прошло в католическом приходе Перми

22 октября прошло очередное заседание Межконфессионального консультативного комитета (МКК) Пермского края. В заседании, помимо представителей духовенства, приняли участие сотрудники Аппарата ГФИ, Управления Министерства юстиции России по Пермскому краю, Администрации губернатора Пермского края, городской Думы и Администрации Перми. Подробности сообщает сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы основных направлений взаимодействия контролирующих ведомств с религиозными организациями и объединениями, учитывая текущую политическую обстановку в России и за ее пределами.

«В этом году МКК исполняется 25 лет – четверть века! Это действительно уникальная для России практика, которая успешно работает – собираться вместе не только с христианскими конфессиями, но и разными религиозными традициями, более ста лет присутствующими в Пермском крае, выстраивать диалог с представителями власти и общественными движениями, помогать друг другу и поддерживать, особенно на сегодняшний день, когда нам как никогда нужно беречь наше единство», – рассказал настоятель Прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Перми о. Дмитрий Новоселецкий. – «На этот раз мы приветствуем гостей у нас в приходе, и так удачно совпало, что мы отмечаем и 300-летие Перми, и юбилей работы МКК, и 30-летие возобновления богослужений в нашем храме, и мой день рождения. Это очень важные знаки взаимопонимания, человечности и дружбы».

Напомним, что первый в России Межконфессиональный консультативный комитет, созданный в 1998 году, объединяет представителей традиционных конфессий Пермского края: Пермскую епархию Русской Православной Церкви Московского Патриархата, Региональное духовное управление мусульман Пермского края, Римско-католическую общину города Перми, благочиние Уральской Старообрядческой епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви, пропство Евангелическо-лютеранских общин Пермского края, Иудейское религиозное общество города Перми и общину Армянской Апостольской Церкви в Пермском крае.

МКК – это площадка, на которой обсуждаются важные общечеловеческие и нравственные проблемы, продвигаются традиционные духовные ценности, укрепляется сотрудничество религии и государства.



Фото: Татьяна Соснович