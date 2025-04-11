Заметки священника о великопостных реколлекциях-2025 в приходах Кузбасса (+ ФОТО)

Приходские духовные упражнения (реколлекции) во время Великого Поста и Адвента уже давно являются традицией наших католических общин. Эти особые литургические времена года ведут христиан к духовному обновлению перед Пасхой Господней или Рождеством Христовым. В Католической Церкви каждый взрослый католик, ведомый благодатью Святого Духа и с помощью духовника, призван самостоятельно спланировать для себя Великий Пост. Но это, конечно, не значит, что Церковь в этот период всё перекладывает на твои плечи и не собирает верных в общину.

Самый распространённый вид реколлекций в наших приходах – это приезд священника (желательно незнакомого), который с пятницы по воскресенье говорит проповеди на Мессе, проводит духовные конференции вне литургии, предоставляет желающим возможность исповедоваться у другого священника, беседует с различными группами в приходе. Когда, однако, местный настоятель хочет провести духовные упражнения не только в своём главном приходе, но и в остальных общинах, которые он регулярно посещает – тогда многое нужно упрощать и минимизировать.

По приглашению отца Артура Вильчека CSsR 4, 5 и 6 апреля этого года я посетил сразу шесть общин Кемеровской области: в Георгиевке, Чернышеве, Итатском, Яшкине, Анжеро-Судженске и Колыоне.

Шесть общин в три дня звучит не особенно затруднительно. Только, как мы прекрасно знаем, матушка Сибирь богата в том числе и расстояниями. Поэтому большинство времени мы потратили, находясь в пути. При очень переменчивой погоде (и солнце, и дождь, и снег) я был очень благодарен отцу Артуру, что он всё время управлял машиной. Если бы я в эти дни сидел ещё и за рулём, то мне вряд ли хватило бы сил и концентрации к вечеру. Я также благодарен сестре Мариани Висанг SSpS, которая нас сопровождала в эти дни, за то, что она на каждом новом месте занималась организацией и подготовкой службы. Без таких помощников я точно не смог бы осуществить всю программу. Также огромное спасибо прихожанам за тёплое и вкусное гостеприимство – пословица «ни один Dominus vobiscum не умрёт над пустой миской» полностью оправдалась в этот раз!

Из пастырских соображений во время ежемесячных или еженедельных выездов в наши отдалённые общины литургия обычно служится воскресная. Поэтому во время этой поездки я установил «свой личный рекорд» — шесть воскресных Месс подряд! По каноническому праву это очень неполезно для священника, но ради блага верных тот же 905-й канон ККП допускает и такие исключения. При таком ограничении во времени у проводящего духовные упражнения остается практически только одна возможность передать своё духовное наставление верующим – во время проповеди. Можно, конечно, в разных приходах проповеди на разные темы говорить; но в моём случае я смог подготовить только одну единственную тему, о которой и говорил на каждой их этих шести проповедей.

Божественное Провидение послало меня в Кузбасс в 5-е воскресенье Великого Поста, когда Церковь начинает заключительный этап Святой Четыредесятницы, где в центре уже стоит не наше личное обращение и покаяние, но страсти Христовы на Голгофе, на Кресте. Поэтому во всех общинах я говорил о тайне Креста: как Бог через искупительную смерть Своего Сына превратил страшное и позорное орудие смерти в христианский знак воскресения и надежды. Мы, христиане, везде окружены знаками креста – и в Церкви, и дома, и даже в нашей обыденной речи. Возможно, из-за этого изобилия крестных знаков мы привыкаем и теряем чувствительность к этому главному видимому знаку нашей веры. Приближаясь к Великой (Страстной) Неделе стоит заново взглянуть на крест, и ответить на следующие вопросы:

Как умирали на кресте?

Кто умирал на кресте?

Должен ли был Господь Наш именно так умереть?

Как событие Его смерти на кресте связанно с Его воскресением?

Что Крест Христов значит для моего личного спасения?

Как я могу «взять на себя крест» в моей ежедневной жизни?

Несмотря на эти непростые, интенсивные дни, я премного благодарен отцу Артуру и сёстрам-монахиням. Но особенно благодарен католикам Георгиевки, Чернышева, Итатского, Яшкина, Анжеро-Судженска и Колыона – за то, что вместе со всеми смог поразмышлять над страданиями Иисуса Христа накануне самых главных праздников нашей Церкви. Каждый проповедник не только «даёт», но и «получает» в своём пастырском усердии. И я смело могу заявить, что во время этой поездки по Кузбассу получил гораздо больше, чем отдал.



Священник Александр Деппершмидт

(Фотографировали о. Артур Вильчек, с. Мариани Висанг, о. Александр Деппершмидт)