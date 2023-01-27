Зачем исповедовать грехи священнику? Неужели Бог не простит без исповеди?

«Мы все грешники и нуждаемся в покаянии, но необходимо ли для Бога, чтобы мы участвовали в Таинстве Исповеди, чтобы простить нас? Если я со слезами раскаялся в грехе и не являюсь католиком, но являюсь христианином, неужели Бог не простит меня?»

Христос – единственный посредник между нами и Богом. Как пишет святой апостол Павел в Первом послании к Тимофею: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим 2,5). Но для того, чтобы приблизиться к нам, а мы приобщились к Нему, Он поставил священнослужителей – в свою очередь посредников: согласно той же логике, по которой Бог вовлек в дело спасения Пресвятую Богородицу и, совсем в иной роли, святого Иосифа.

Он также призвал двенадцать апостолов для проповеди Евангелия и для продолжения дела спасения. Им Он передал Свою Божественную власть, говоря: «Сие творите в Мое воспоминание» и «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся».

Таким образом, Исповедь установлена самим Иисусом Христом. Его слова совершенно ясны: в них Он недвусмысленно отсылает к ученикам, причем достаточно настоятельно: на ком они оставят грехи, на том и Он оставит. То, что не отпускают священнослужители, в том числе и укрытые от них грехи, Он тоже не отпускает, согласно приведенным словам Иисуса Христа.

Таким образом, Господь неразрывно связал Свое прощение с прощением Церкви. Именно Он установил, что для прощения грехов незаменимы священники: они являются посредниками между нами и единственным Посредником.

Вспомним евангельский эпизод о хананеянке, которая кричала: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Иисус не давал ей ответа. Так как она продолжала кричать, апостолы просили Господа выслушать её. Тогда Иисус ответил апостолам, после чего женщина кричала ещё настойчивее и кланялась Ему.

В святоотеческих толкованиях мы встречаем такое пояснение: молитва этой женщины была выслушана потому, что её сопровождала молитва тех, кто был ближе всех к Иисусу. Во время земной жизни Иисуса апостолы были к Нему ближе всех, как сегодня к Нему близки святые. И в своих молитвах мы прибегаем к тем, кто пребывает с Богом.

Единственный Спаситель – Господь Иисус Христос. Но Иисус соединяется с нами посредством священнослужителей и посредством служения Церкви. Есть существенная разница между двумя посредничествами: посредничество Христа нас спасает. Посредничество Его служителей – необходимый путь к этому спасению.

Если человек искренне раскаивается в своих грехах, то он может спастись. Но что означает искреннее раскаяние? Первое условие для того, чтобы раскаяние было искренним, — это полностью отвергнуть содеянный грех, то есть не только не желать совершать его, но и хотеть, чтобы его вообще не было.

Второе условие – это то, что богословы называют «полным (совершенным) сокрушением»: сожалеть о том, что ты оскорбил Господа, вновь распяв Его, как сказано в Послании к Евреям (6,6): «Обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему».

Третье условие – это готовность идти к исповеди, как только предоставится эта возможность. Если такое намерение отсутствует, наша воля еще не полностью примирилась с волей Господа, Который установил Таинство Покаяния для прощения грехов.

Никто не может прийти к истинному раскаянию в своих грехах, если его не настигнет Божья благодать. Именно благодать побуждает грешника сожалеть о совершенном зле. Согласно учительству Церкви, всецелое (совершенное) сокрушение о грехах порождает любовь и спасение, ведет к прощению грехов еще до того, как кающийся приступит к исповеди. Однако сокрушение предполагает хотя бы внутреннее намерение приступить к Таинству Покаяния.

Искреннее покаяние, отвечающее этим условиям, свидетельствует о стяжании Божьей благодати, поэтому если у человека нет возможности исповедоваться, оно открывает путь спасения.

«Я не католик, но я христианин», — уточняет автор нашего вопроса. И в этой фразе, пожалуй, заключено ещё больше вопросов.

Хотя Вы получили Таинство Крещения в Церкви, не находящейся в полном общении с Католической Церковью, Вы были возрождены благодатью для Божественной жизни и стали возлюбленным чадом Божиим, причастным к жизни Единородного Сына Божия. В силу Крещения мы – «наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим 8,17). Таким образом, приняв Крещение, Вы стали наследниками всех благ, принадлежащих Богу.

Поскольку полнота Христовой Церкви пребывает в Католической Церкви, те Церкви и общины, которые не находятся в полном общении с ней, лишены некоторых драгоценных благ. Вероятно, среди них — в случае автора вопроса — есть и возможность приступить к Таинству Исповеди.

Может ли некатолик приступить к Таинству Исповеди у католического священнослужителя? Конечно, но не каждый может получить действительное отпущение грехов.

Православному христианину следует исповедоваться у православного священника, за исключением некоторых особых случаев, когда это невозможно.

А что касается протестантов, Таинство Покаяния и вера в отпущение грехов на исповеди не является частью веры протестантских Церквей.



Источник: Vatican News