За последнюю неделю по США прокатилась волна осквернений католических церквей и кладбищ

За последнюю неделю по США прокатилась волна осквернений католических церквей и кладбищ в связи с пандемией, как считают аналитики, а также политическими протестами и гражданскими волнениями, передает Седмица со ссылкой на CNA.

Утром 24 февраля полиция Норристауна в штате Пенсильвания зафиксировала последствия вандализма на трех католических кладбищах. На кладбище Святого Бенедикта в Плимуте многие надгробия расписали свастиками. Еще больше свастик обнаружили на кладбищах при храмах Святого Матфея в Коншохокене и Уайтмарше. Как сообщает служба Associated Press, вандалы, видимо, использовали одну и ту же краску на всех трех кладбищах. На могилах ветеранов войны они сорвали и растоптали флажки США и сломали флагштоки, а также осквернили многие могилы польских иммигрантов, по официальной версии «бежавших от нацистов во время Второй мировой войны». Возможно, вандалы сочли их пособниками нацистов, скрывшихся под маской антифашистов.

А 20 февраля во Фрэмингеме (штат Массачусетс) близ Бостона вандалы повалили семь надгробий на кладбище при католическом храме Святого Стефана, по сообщению полиции. В октябре на том же кладбище уже было свалено 25 надгробий на могилах сестер ордена Святого Иосифа. «Это преступление явно совершено на почве ненависти, – заявил отец Франциско Ансоатеги (Francisco Anzoategui), храмовый священник, в интервью станции Boston 25 News. – Безлюдье и тишина кладбищ развязывает в некоторых дурные наклонности, и они вымещают свою ненависть и духовную пустоту на надгробных камнях, посягая на последнее право человека покоиться с миром».

Свято-Елисаветинский храм в Ладлоу, штат Массачусетс, подвергся вандализму 22 февраля. Обвинение предъявлено подросткам 12 и 13 лет за осквернение ларя для сбора жертвенной одежды, церковной вывески и статуи блаженной Марии-Анны Блонден, основательницы монашеского ордена Сестер Святой Анны. Обвиняемые расписали эти предметы и статую ругательствами из баллончика с краской. Как сообщает Boston Globe, каждому из них предъявлено по два обвинения: в преступном вандализме и осквернении храма.

В городке Парма, пригороде Кливленда в штате Огайо, 20 февраля возник пожар в подвале католической школы Святого Антония Падуанского. Огонь повредил несколько классных комнат на первом этаже, погубил несущие конструкции и своды подвала, а ядовитый дым нанес повреждения по всему зданию, как сообщили пожарные изданию News5 Cleveland. Суммарная сумма ущерба, по их данным, составляет примерно 1 миллион долларов, а у следствия есть серьезные основания считать пожар случился в результате намеренного поджога. Организация добровольных дружинников Blue Ribbon Arson Committee, борющаяся с поджогами, предлагает вознаграждение до 5 тысяч долларов за действенную информацию, о возможных преступниках. Занятия в школе прерваны, как минимум, на неделю. Школьные чиновники надеются, что ущерб покроет страховая компания. Местная община сама инициировала сбор средств для учителей, утративших в пожаре личные вещи и учебные пособия. Ранее вандалы сбросили с пьедестала статую Святого Антония Падуанского у входа в ту же самую школу, хотя полиция Пармы считает, что это вряд ли дело рук поджигателей.

17 февраля в Милледжвилле, штат Джорджия, вандалы напали на католическую церковь Святого Сердца, опрокинули и разбили две статуи ангелов. Отец Янг Нгуен, храмовый священник, услышав шум нападения, поспешил на улицу, но вандалов уже не застиг. Ущерб составил порядка 5 тысяч долларов, сообщает 13 WMAZ News.

В Альбукерке, штат Нью-Йорк, около 2 часов ночи 14 февраля вандалы разбили четыре витража в оконных проемах храма Маленького Цветка, принадлежащего ордену Святой Терезы Младенца Иисуса. Преступники залезли на крышу, разбили черепицу и забросали двор мусором. Отец Винсент Пол Чавес, приходской священник, предположил в интервью каналу KRQE News, что «этот акт жестокого вандализма совершил, вероятно, бездомный человек, умаленный Богом, страдающий расстройством поведенческого здоровья». Подозреваемого арестовали, он назвался вымышленным именем Джет Доу, 31 лет, а полиция пока не смогла установить его личность. В уголовном деле указано, что Доу разбил стекла по наущению подруги – та нашептала ему, что в церкви скрывают мертвые тела и действует лаборатория по производству метамфетамина. «Такое в наши дни происходит везде, – посетовал священник. – Многие красивые храмы в центре города подверглись осквернению, ибо у нас в Нью-Мексико, свирепствует тяжкий кризис поведенческого здоровья. Чуть не каждый день здесь нападают на нас самих и на церковную собственность. Нам придется собрать средства на сумму порядка 126 тысяч долларов, чтобы оборудовать крепкими ставнями уцелевшие 36 витражей. Они были заказаны у мастеров во Франции в 1954 году».

Акты вандализма в церквях и на храмовых территориях, по мнению церковных статистиков и аналитиков, явно участились в последние годы на фоне пандемии, политических протестов и гражданских волнений. Многие выходки и осквернения церквей, по-видимому, совершаются психически нестабильными и/ или несовершеннолетними преступниками, хотя все чаще в них явно просматривается ненависть к христианской вере, «белым поработителям» и «душителям свободы абортов».