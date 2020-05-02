За гранью кризиса. Когда мы снова встретимся

Как мы будем смотреть друг на друга, когда снова встретимся? Размышления отца Федерико Ломбарди, президента Фонда им. Йозефа Ратцингера, а ранее – директора Зала печати Святого Престола, Ватиканского телевидения и Радио Ватикана, – о том, какое будущее нас ждет после КОВИД-19, были представлены на интернет-странице русской службы Vatican News.

На днях я прочитал утверждение одного русского мыслителя (С. Аверинцева – прим. Vatican News): «Простые отношения между людьми – это самое важное, что есть на свете». Это напомнило мне прекрасную и очень радостную песню, которую несколько десятков лет назад придумало одно славное молодежное движение, продвигающее дружбу и братство между народами: «Да здравствуют люди!». Наверняка кто-то из вас ее помнит. В ней говорится о великом множестве людей, которых мы встречаем каждое утро по дороге на работу. Среди прочих, в ней есть такие слова: «Если бы больше людей смотрели на людей с симпатией, было бы меньше людей сложных и больше сердечных», – и это наводило на множество мудрых, позитивных мыслей. Не один раз за последние годы я вспоминал эти слова, пока ходил по улицам и встречал людей: занятых и как будто закрытых в себе; и множество других – с проводами в ушах, которые были полностью сосредоточены на мониторе своего смартфона или громко говорили в воздух неизвестно с кем, совершенно не обращая внимания на тех, кто находится в автобусе в нескольких сантиметрах. Мне казалось, что удовольствие смотреть на других с доброжелательностью и вниманием стало редкостью, а всепроникающее вторжение новых видов коммуникации в повседневную жизнь делает нас практически чужими друг для друга.

После нескольких недель, проведенных дома взаперти, я чувствую огромное желание снова встретить на улице разные лица. Надеюсь, что рано или поздно, во время благоприятное, это станет возможным без масок и перегородок из оргстекла, и надеюсь, что можно будет обменяться сердечным словом или просто искренней улыбкой. Многие из нас в эти месяцы с неожиданным удовольствием осознали возможности, предоставленные цифровой коммуникацией, и, надеюсь, взяли это на вооружение для будущего, – но чем дольше изоляция, тем больше мы понимаем, что этого недостаточно.

Как же мы будем встречаться друг с другом послезавтра, на улице или в метро? Сможем ли мы снова спокойно перемещаться по общественным местам наших городов? Останемся ли мы во власти страха и подозрительности или же – благодаря долгожданной мудрости ученых и правителей – сможем уравновесить подобающее благоразумие с желанием вернуть и вновь соткать то качество повседневного общения, которое – как мы сказали вначале – «важнее всего на свете», которое и есть полотно человеческого мира? Осознаем ли мы (больше или меньше, чем прежде?), что мы – человеческая семья в странствии по общему дому, каким является наша общая планета Земля?

Теперь, когда пандемия заставляет нас почувствовать проблематичный аспект глобализации, с которым всем нам придется считаться в будущем, сможем ли мы вернуть тот размах братства между народами, что превосходит границы и выходит за их пределы, вернуть доброжелательное и любознательное принятие инаковости и надежду жить вместе в мирном мире?

Как мы будем относиться к нашему телу и как будем смотреть на чужое? Как на возможное русло заражения, как на риск, которого следует остерегаться, или же как на проявление души нашего брата, нашей сестры? Ведь, по сути, именно это и есть человеческое тело: конкретное проявление души – уникальной, достойной, драгоценной души Божьего создания, Божьего образа… Какое чудо – тембр голоса, ритм походки и особенно – улыбка дорогих нам людей, – но не только: разве это не относится ко всем людям, которых мы встречаем? Поможет ли обретение свободы от коронавируса избавиться и от других вирусов тела и души, мешающих увидеть и встретить то сокровище, которое находится в душе другого человека, – или же мы станем в еще большей степени индивидуалистами?

Цифровые технологии могут стать полезными посредниками и спутниками в наших взаимоотношениях, но физическое присутствие в отношениях между людьми, присутствие их телесности, отражающей душу, их близость, встреча с ними остаются отправным пунктом и изначальным ориентиром для нашего опыта и для нашего пути. Иисус не был виртуальным явлением Бога, но Его воплощением, как раз для того, чтобы мы могли Его встретить. Иисус также сказал, что Он пребывает и ждет нас в другом человеке, в бедняке (а есть ли хоть кто-то не бедный в чем-то, даже о том не зная?), и в лике другого человека мы можем и должны узнавать, в сущности, Его лик.

С какими глазами, с каким сердцем, с какой улыбкой мы снова будем ходить по улице и пересекаться со множеством других людей, на первый взгляд незнакомцев, которых на самом деле нам не хватало все эти месяцы? Как и все мы, они тоже жаждут снова встретить нас на повседневных дорогах своей жизни, на дорогах нашего общего мира.