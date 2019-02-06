За 70 лет 2300 священников-миссионеров перебрались из Испании в Латинскую Америку

В рамках предстоящего в октябре месяца миссионеров агентством Fides было проведено исследование, согласно данным которого ведущую роль в миссионерской деятельности играет Испанское общество сотрудничества для испаноязычной Америки (OCSHA), основанное в 1949 году. За последние 70 лет оно направило в Латинскую Америку более 2300 священников для сотрудничества в деле консолидации христианских общин. Из них более 200 испанских епархиальных священников продолжают миссионерское служение на землях Латинской Америки.

С 28 января по 1 февраля 35 из этих священников вместе с двумя епископами провели встречу в чилийской столице Сантьяго, чтобы обсудить альнейшие перспективы миссионерской деятельности. Среди присутствовавших было много тех, кто находился в Латинской Америке более пятидесяти лет и поэтому является подлинным свидетелем миссионерской жизни.

Новый директор OCSHA, отец Хосе Мария Кальдерон, который впервые принял участие в этих встречах, поблагодарил присутствующих за их миссионерскую преданность, что также было подчеркнуто епископами Криштиану Ронкалио Пачеко и Педро Оссандоном Булевичем, выступившими на встрече. Монсеньор Ронкалио Пачеко, председательствовавший на церемонии открытия, подчеркнул важность испанских миссионеров как миссионерского присутствия в Латинской Америке, и в частности в Чили, где OCSHA активно проявляет себя в последнее время. Также епископ Сантьяго и Вальпараисо Оссандон в своей речи напомнил исключительные успехи миссионеров в столице Чили.

На встрече также присутствовал Апостольский нунций в Чили епископ Иво Скаполо, который выразил благодарность за проделанную работу миссионерам, участвовавшим во встрече, а также всем тем, кто предшествовал им в этом служении испанской Церкви, подчеркнув важность того, что они покинули свою страну происхождения, чтобы служить миссионерами в чилийской и латиноамериканской Церквях.



Источник: Седмица