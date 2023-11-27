Владыка Иосиф Верт принял участие в праздновании 30-летия освящения первого католического храма, построенного в современной России (+ ФОТО)

В 2023 году отмечается одна из наиболее радостных юбилейных дат для всей нашей Поместной Церкви — 30-летие со дня освящения первого новопостроенного храма в современной России: церкви Христа Царя Вселенной в городе Марксе Саратовской области.

В день литургического торжества и одновременно престольного праздника храма, который в нынешнем году пришелся на 26 ноября, сюда прибыли главы всех четырех российских католических Епархий: Архиепископ Павел Пецци (Москва), Епископ Иосиф Верт (Новосибирск), Епископ Кирилл Климович (Иркутск), и местный Правящий Епископ Клеменс Пиккель (Саратов). «Ниточкой, связывающей нас с Папой Франциском» назвал Владыка Клеменс советника Апостольской Нунциатуры монс. Мислава Ходжича (Москва). На празднование юбилея приехали священники из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Таганрога, Уфы, Туапсе.

Столь значительное внимание католической общественности к юбилею храма в Марксе объясняется тем, что этот храм – первый на территории России, возведенный «с нуля» после 1917 года.

Церковь Христа Царя имеет богатую историю. Строительство нового католического храма в Марксе стартовало в бытность настоятелем прихода молодого тогда священника, Иосифа Верта – ныне Ординария Преображенской епархии в Новосибирске. Владыка Иосиф Верт нёс здесь своё служение до самого рукоположения во епископы. Именно под его руководством община добивалась разрешения властей на строительство, составлялись проект и смета, был поднят «первый штык» земли и заложен фундамент… Можно смело утверждать, что с возведения этого храма началось возрождение Католической Церкви в России как таковой. А заканчивал строительные работы в 1993 г. новый настоятель прихода – отец Клеменс Пиккель, ныне – Ординарий Епархии Св. Климента в Саратове, который в этом же храме был хиротонисан во епископа. Таким образом храм в Марксе уникален ещё и тем, что к нему «приложили руку» сразу два нынешних российских епископа.

Точная дата освящения храма — 21 ноября 1993 года. А вчера, когда Вселенская Церковь литургически праздновала торжество Господа нашего Иисуса Христа Царя, этот уникальный для российских католиков храм в 30-й раз отметил свой престольный праздник.

Храм Христа Царя по праву считается духовным центром Епархии святого Климента в Саратове и всех немцев-католиков Поволжья. На его территории ныне действует женский монастырь Конгрегации «Сестер Служительниц Иисуса в Евхаристии».

На торжественную Мессу приехали также монахи, монахини и миряне из разных уголков Саратовской Епархии: Краснодара, Уфы, Ульяновска, Самары, Тольятти, Саратова, и из филиалов марксовского прихода — Степного и Рязановки.

Среди гостей были представители других конфессий, чиновники областной и районной Администраций. Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Тимофей Иванович Лещенко в конце Святой Мессы зачитал поздравительный адрес от Правительства региона и добавил несколько слов от себя лично. Секретарь Конференции Католических Епископов России о. Штефан Липке зачитал поздравление от Архиепископа Тадеуша Кондрусевича, для которого храм в Марксе также имеет очень большое значение.

В проповеди Епископ Клеменс Пиккель рассказал о своем личном отношении к храму Христа Царя. О том, как в 1991 году он приехал в Маркс в гости и увидел сотни людей, собранных в маленьком молитвенном доме, стоящем рядом с котлованом, на месте которого через два года вырастет прекрасный новый храм… И как спустя пару месяцев ему пришлось заменить Епископа Иосифа Верта в должности настоятеля марксовского прихода, а потому возведение стен храма стало уже его строительной задачей. Центральным моментом проповеди стал Алтарь — «гранитное сердце» марксовского храма. Как место, где Христос бессчетное число раз приносил Себя в жертву. Как место, к которому тысячи тысяч людей устремлялись и продолжают стремиться, чтобы пережить личную встречу с Господом.

После богослужения праздник продолжился в зале Святой Екатерины. Здесь в теплой семейной обстановке прихожане, Сестры-Евхаристки, Матери в молитве, воспитанники Детского центра «Вифлеем» и друзья прихода организовали насыщенную концертную программу. История храма и прихода была очень интересно рассказана в виде игры «Что? Где? Когда?». Перерыв в «интеллектуальном казино» был заполнен эффектным выступлением гимнасток из марксовского цирка «Арт-Алле».

После концерта все гости были приглашены на обед. А сразу после обеда все иногородние гости поспешили в автомобили и автобусы, чтобы успеть вернуться в свои родные города к началу рабочей недели.

Особенными гостями были музыканты: органистка Юлия Назарова из Саратова и католический хор из Волгограда. Накануне они подготовили прекрасный концерт в обрамлении текстов о Милосердии. А в само Торжество украсили Божественную Литургию и праздничный концерт музыкой и пением.



С использованием материалов сайта Епархии Св. Климента в Саратове